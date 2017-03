Nem gázolok át hullákon csak azért, hogy győzzek

A Telekom Veszprémet és a magyar férfi kézilabda-válogatottat majd 2017 nyarától irányító Ljubomir Vranjes fegyelmet követel a játékosaitól, de emberséges is, és nem gázol át hullákon a győzelemért. Tanácsként annyit mond, tudni kell nevetni a kudarcokon is, még ha nem is azonnal a vereség után.