Egyetlen lépésre a bajnoki címtől a Pénzügyőr amatőrjei

A története első fináléját játszó Pénzügyőr 3-0-ra győzött a címvédő Kaposvár ellen a férfi röplabda NB I döntőjének második mérkőzésén szerdán, így egy sikerre került a bajnoki címtől.

Eredmény, döntő, 2. mérkőzés: Pénzügyőr SE-FINO Kaposvár SE 3-0 (16, 23, 15)

Az első szettben ugyanúgy alakult a játék képe, mint vasárnap Kaposváron: a fővárosi együttes sokkal kevesebbet hibázott, jobban nyitott, így magabiztosan nyerte a nyitójátszmát. A második felvonásban sokkal összeszedettebben röplabdázott a címvédő, de ez is csak arra volt elég, hogy megszorongassa a házigazdát, amely ha csak a minimális két ponttal is, de megnyerte ezt a szettet is.

Pénzügyőr, röplabda Forrás: Magyar Röplabda Szövetség

A harmadik játszmában az előző idényben hetedik helyen zárt, az előző játszma megnyerésétől láthatóan felszabadult Pénzügyőr semmi esélyt nem adott a somogyiaknak, akik a vasárnapi harmadik összecsapáson az "életben maradásért" játszhatnak hazai közönségük előtt.