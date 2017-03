Feltámadása után fél lábbal a nyolc között a Szeged a BL-ben

A Mol-Pick Szeged hatgólos hátrányban is volt a Silkeborg otthonában, a félidőben öt góllal vezettek a dánok, a szegediek mégis 26-24-re nyertek a férfi kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés:

Silkeborg (dán) - Mol-Pick Szeged 24-26 (13-8)

a Szeged gólszerzői: Balogh Zs. 6, Gorbok 5, Källman, Stas Skube 4-4, Buntic 3, Bodó 2, Thiagus Petrus, Gaber 1-1

A szegediek válogatott beállója, Bánhidi Bence kézsérülés miatt el sem utazott Dániába, és még az sem biztos, hogy a visszavágón pályára léphet. Szintén hiányzott a sérült kapus, Marin Sego.

Támadásban és védekezésben is pontatlan játékkal kezdte a találkozót a vendégcsapat, a spanyol kapus, José Manuel Sierra teljesítményére viszont nem lehetett panasz, de a dánok így is három góllal elhúztak (5-2). A 12. percben már másodszor állították ki a Szeged kulcsemberét, a svéd Jonas Källmant, de a társai is meglehetősen szabálytalanul kézilabdáztak.

A lendületesebben, hatékonyabban játszó hazaiak fokozatosan növelték a különbséget (10-4), és bár a hajrában öt és fél percig nem találtak a hálóba, a szünetben öt góllal vezettek (13-8).

Az első félidő végén a horvát Denis Bunticot is másodszor állították ki, a második felvonás elején pedig fejre irányuló ütésért azonnali piros lappal kizárták honfitársát, Alen Blazevicet, így a szegediek még nehezebb helyzetbe kerültek. Ennek ellenére a 37. percben felzárkóztak (16-14), mivel a korábbinál gyorsabban és pontosabban játszottak.

Csakhamar egyenlítenie is sikerült a vendégcsapatnak (19-19), és mivel a dánok a saját maguk által diktált tempóban elfáradtak, a Szeged az 54. percben - a meccs során először - átvette a vezetést (22-23), és jó hajrával végül két találattal győzött.

Az ünneplés:

A Silkeborg - és egyben a mezőny - legeredményesebb játékosa Nikolaj Markussen volt nyolc góllal.

A visszavágót jövő vasárnap 17 órától rendezik.

A magyar válogatott Jamali Iman fehérorosz csapata, a Meskov Breszt házigazdaként egy góllal kikapott a német Flensburgtól. A balátlövő kétszer volt eredményes.

A mezőny másik magyar tagja, a Telekom Veszprém szombaton 23-22-re nyert a horvát PPD Zagreb vendégeként.