Hornyák Ágnes pert nyert az ETO ellen

Hornyák Ágnes pert nyert, Susann Müller viszont vesztett a Győri Audi ETO női kézilabdacsapatával szemben, értesült a Kisalföld.

Az olimpiai 4. helyezett Hornyák Ágnes 2006 és 2015 között szerepelt a győri klub színeiben, így tagja volt az ETO első Bajnokok Ligája-győztes csapatának is. 2012 novemberében jelentette be, hogy babát vár (addig játszott is), majd miután kisfia 2013 áprilisában megszületett, a lehető leghamarabb visszatért a klubjához.

A klub azonban nem fizette ki neki a BL-prémiumot, emiatt az átlövő 2014 szeptemberében bírósághoz fordult, és első, majd másodfokon is nyert. A per végül hosszasan elhúzódott, de a Kisalföld értesülése szerint a héten a győriek eleget tettek a fizetési kötelezettségüknek.

Hornyák Ágnes 2006 és 2015 között erősítette a Győrt Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

Ugyancsak bírósághoz fordult Susann Müller, mert véleménye szerint jogtalanul bontották fel a szerződését 2015 tavaszán. A magyar csapatban gyenge teljesítményt nyújtó német átlövővel hiába beszélgetett el Ambros Martín edző, aki a 2015. április 4-i, Szkopje elleni mérkőzés után kérdőre vonta játékosát.

Martin azt várta, hogy Müller pozitív választ ad, de a német játékos ehelyett leült a padra, és levette a cipőjét. Az edző ezt úgy értékelte, hogy Müller cserben hagyta a csapatát, majd miután a legközelebbi edzésre sem ment el, a klub felbontotta a szerződését.

Susann Müller Forrás: Gyorietokc.hu

Az átlövő sérülésre hivatkozott, de csupán április 9-től tudta igazolni keresőképtelenségét, így azzal, hogy néhány napig nem látogatta az edzéseket, kimerítette a szerződésszegés fogalmát. A bíróság első fokon elutasította a kérelmét, és bár a játékos ügyvédje jelezte, megfellebbezik a döntést, arra végül nem került sor.