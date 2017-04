Bukarest bevételére készül a Ferencváros

Nincs olyan magyar kézilabda-szurkoló, aki ne emlékezne a CSM Bukarest és a Győr tavaly májusi klasszikus meséjére, amikor a román csapat sikeresen énekelte ki a sajtot a magyar együttes szájából, így nyerve meg Budapesten a női kézilabda Bajnokok Ligáját. Nincs olyan magyar kézilabda-szurkoló, aki ne szeretné, hogy idén májusban a Papp László Arénában két magyar együttes legyen ott a sorozat véghajrájában, a Final Fourban. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a Ferencvárosnak pénteken 19 órakor Bukarestben a CSM elleni negyeddöntő első mérkőzésén olyan eredményt kell elérnie, amely életben tarthatja a vágyakozást és a reményeket.

A péntek reggeli Budapest-Bukarest fapados járaton csak elvétve bukkantak fel Fradi-szurkolók, többségük minden bizonnyal nem a repülős utazást választotta. Ennek egyik oka lehet, hogy a meccs másnapján, szombaton nincsen járat hazafelé, így aki pénteken Budapestről repült a román fővárosba, a visszaúton átélheti, milyen az, amikor egy étkezőkocsi nélküli nemzetközi gyorsvonat csaknem 15 órát döcög, míg megérkezik a Keleti-pályaudvarra. Amikor a gép az Otopeni repülőtéren földet ért, a Fradi elkezdte az átmozgató edzést a péntek esti találkozóra. A késő esti (helyi idő szerint 20 órai) kezdés miatt Elek Gábor vezető edzőnek arra is oda kellett figyelnie, hogy a magyar csapat nehogy "belealudjon" a napba.

Szucsánszky Zitától (fehér mezben) sok gólt remélnek a Fradi szurkolói Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

A városban semmi jelét nem láttam annak, hogy este nagy meccset rendeznek, amelyre közel 250 magyar szurkolót várnak. A CSM vezetősége semmit sem bíz a véletlenre, azt jó előre bejelentették, hogy a csarnokban a magyar szektor mellett egyet üresen hagynak. A jobb félni, mint megijedni alapon hozott döntés persze nem azt jelenti, hogy a túlerőben lévő román közönségtől galamblelkű viselkedést remélünk, sokkal inkább azt, hogy a szervezők igyekeznek elejét venni mindenféle botránynak. A csarnok körül megerősített hatósági jelenlétet garantálnak, azt pedig minden médiumban meghirdették, hogy akinek nincs jegye, az ne is induljon el a BL-negyeddöntőre. A román klub vezetése közleményben tudatta, hogy a várható nagy hangzavar és a Sala Polivalentában kialakuló túlfűtött hangulat miatt gyerekek semmiképpen se menjenek erre a találkozóra.

Jó lenne a meccs végén is így ünnepelni Bukarestben Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

A Ferencváros minndenképpen pozitív élményekkel érkezett meg Bukarestbe. Elek Gábor csapata a múlt hét vasárnap hétméteresekkel legyőzte a legyőzhetetlennek taksált Győrt a Magyar Kupa kecskeméti döntőjében. Sokak szerint már az a mérkőzés is felért egy BL-döntővel. Az összehasonlítás nem véletlen, rengetegen vannak, akik a májusi budapesti BL-fináléban az MK-döntő újrajátszását szeretnék látni. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon három "apró" dolognak kellene bekövetkeznie. Először is a Fradinak ki kellene ütnie a tavalyi BL-győztest. Utána az elődöntő sorsolásakor el kellene kerülni a Győrt, amelynek szintén túl kellene jutnia a francia Metzen. A háromból csak az utolsó tétel a papírforma.

A spanyol Nerea Pena a Győr elleni kupadöntőn hat gólt lőtt, ezt a teljesítményt Bukarestben is mindenki elfogadná Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

Rengetegszer hallani, hogy ez az CSM már nem az a CSM, amely 2016 májusában hosszabbítás és hétméteresek után legyőzte a Győrt, megkaparintva ezzel a BL-serleget. A kijelentés annyiban igaz, hogy az akkori edző, a dán Kim Rasmussen ma a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya (a szakember is elutazott a péntek esti meccsre), valamint azt sem lehet elhallgatni, hogy a Bajnokok Ligája 2016/17-es kiírása nem úgy sikerült a románoknak, ahogy tervezték. A csoportmérkőzések során kétszer kikaptak a Győrtől (a bukaresti meccsen úgy nyert 27-24-re a magyar csapat, hogy a félidőben még 13-9-re a románok vezettek), de amikor a torkukon volt a kés, azaz meglegyintette őket a kiesés szele, csak megverték idegenben az orosz Rosztovot.

A győri Amorim küzd a CSM Bucuresti játékosaival a 2016 májusi női kézilabda BL-döntőn Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

Ahogy haladtunk előre az időben, úgy lettek egyre magabiztosabbak, így a középdöntőben csak a norvég Larvikkal nem bírtak. Bukarestben 26-26-os döntetlent játszottak, míg a norvégiai meccsen 35-33-ra kikaptak. Bár a román együttes formája felfelé ívelt, a klubot jellemző állandó nyughatatlanság most is tort ült - a Fradi elleni negyeddöntő előtt a svéd Per Johanssont technikai igazgatónak szerződtették. Papíron legalábbis biztosan, mert a svéd női válogatottal 2010-ben Európa-bajnoki ezüstérmet nyerő skandináv szakember közben vezetőedző lett, miután április elsején az addigi tréner, Aurelian Rosca bejelentette lemondását. Johansson megjelenése okozott némi zavart a bukaresti klubban, egyesek azt mondják, hogy ami itt megy, az káosz a köbön, de erre azért ne vegyünk mérget.

Ezt a képet idén nem szeretnénk Budapesten látni. A női kézilabda Bajnokok Ligája tavalyi győztese, a CSM Bucuresti így ünnepelt Budapesten Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

A Ferencváros az utóbbi évek legfontosabb nemzetközi mérkőzése előtt áll. Annak ellenére, hogy a csapat 2011-ben és 2012-ben is megnyerte a Kupagyőztesek Európa Kupáját. Az azonban egy másik kávéház. Ebben a sorozatban, a Bajnokok Ligájában legutóbb 2002-ben sikerült döntőbe jutnia a Fradinak, de akkor a macedón Kometal összesítésben két góllal jobbnak bizonyult a Fradinál. Most még messze van a döntő, de a budapesti Final Fourba tartó út első állomása pénteken este Bukarestben lesz. A helyi idő szerint 20, magyar idő szerint 19 órakor kezdődő mérkőzést a Sport 1 élőben közvetíti, de az Origo olvasói sem maradnak le semmiről, hiszen a meccset mi is élőben követjük nyomon.