A pokoli bukaresti tűzben megperzselődött a Ferencváros

Őrületes csatában, pokoli körülmények között, a végjátékban elkövetett hibák miatt nyert 30-25-re a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a CSM Bukarest a Ferencváros ellen. A Fradi 57 percig jól tartotta a lépést a románokkal, de az utolsó perceket nem bírta idegileg a csapat, amelynek a román közönség által teremtett elképesztő hangulattal is meg kellett küzdenie. Az öt gól határeset, a visszavágón a Fradira jellemző csupaszív játékkal ez a hátrány ledolgozható.

Női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntő, 1. mérkőzés:

CSM Bucuresti–Ferencváros 30-25 (17-15)

Bukarest, 5000 néző. V: Brehmer, Skowronek (lengyelek)

CSM Bucuresti: Ungureanu – Martín 6, Ayglon 3, Gulldén 10 (4), Manea 2, Torstensson, Mehmedovic 4. Csere: Grubisic (kapus), Niombla 1, Bradeanu 2, Böhme, Curea, Bazaliu 2.

Edző: Per Johansson

FTC: Bíró – Lukács 4, Kovacsics 10 (5), Pena 6, Snelder, Zácsik 2, Schatzl 2. Csere: Szikora (kapus), Szekeres, Jovanovics, Faluvégi, Szarka 1.

Edző: Elek Gábor

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hetesek: 4/4, ill. 7/6

Visszavágó április 15-én, 16.45-től, Budapesten.

Már a kezdés előtt két órával óriási volt a készültség a bukaresti csarnoknál. Az épület minden sarkán rendőrök álltak, kivonult a tűzoltóság is. A magyar szurkolókat külön szektorba terelték, mellettük pedig egy másik szektort üresen hagytak. Az intézkedés miatt a Ferencváros jóval kevesebb jegyhez jutott, mint amit szeretett volna megkapni.

A mérkőzés előtt Elek Gábor, a Ferencváros szakvezetője óvatosan nyilatkozott. Mondandójának lényege az volt, hogy a CSM csapatával nagyon óvatosan kell bánni, mert a román együttes tele van sztárokkal, és bármikor képes világszínvonalú produkcióra. Ugyanakkor abban egyetértettünk, hogy a CSM rapszodikus csapat, erre bizonyság volt az idei Bajnokok Ligája szezon eleje, amikor a csoportmérkőzések során még az sem volt biztos, hogy a címvédő továbbjut a középdöntőbe.

A helyi hangulatfelelős már a bemelegítés alatt igyekezett pokoli hangulatot teremteni a hangerő maximumra csavarásával. Nem véletlen, hogy sokan füldugóval érkeztek a mérkőzésre. Az viszont egyáltalán nem volt mindennapos, ami a negyeddöntő előtt két nappal a bukaresti klub vezetésétől elhangzott: a gyerekeknek nem ajánlották azt, hogy a helyszínen tekintsék meg az összecsapást. Ennek ellenére a nézőtéren számtalan kisgyerek foglalt helyet a szüleivel.

A ferencvárosi szurkolókat öt perccel a bemutatás előtt engedte be a rendőrség, a magyar drukkereknek addig a folyosón kellett várakozniuk. Némi feszültséget okozott az is, hogy a román rendezők teljesen érthetetlen módon leszedették a magyarok zászlóit.

Nem tekinthettük kedvező előjelnek, hogy Szucsánszki Zita nem léphetett pályára, a magyar játékosnak a válla fájt. Hatalmas rohanás jellemezte a negyeddöntő első tíz percét. 11 perc elteltével 7-7 állt a táblán, azaz 14 gól esett. Jobbára a Fradi vezetett, de azt lehetett érezni, hogy ez a hihetetlen rohanás és tempó nem a magyar csapatnak kedvez. Gulldén 7-7 után lőtt góljával ismét a CSM vezetett a pokoli hangulatban zajló mérkőzésen, a románok kapujában pedig a CSM egyik legnagyobb sztárja, Paula Ungureanu parádézott. Kovacsics Anikó értékesített egy büntetőt (10-9), majd a két lengyel játékvezetőnő kiállította Szekeres Klárát. Az emberhátrányban is bátran támadó Fradi Lukács szélsőgóljával tartotta a lépést az elképesztő tempóban játszó román bajnokkal (11-10), így a kiállítást két kapott és egy lőtt góllal vészelte át a Fradi. Elek Gábor ekkor időt kért, hogy rendezze a sorokat. Ez nem sikerült, mert egy kihagyott ferencvárosi helyzet után Ungureanu hajszálpontos indítását gólra váltották a románok, majd egy büntető értékesítése után a 21. percben először vezettek 4 góllal (14-10).

Hét perc volt hátra az első félidőből, de az tisztán látszott, hogy a Fradinak le kell lassítania a tempót. Kovacsics biztos kézzel lőtte a heteseket, ezzel maradt a magyar csapat lőtávon belül. Kovacsics az első félidő lefújása előtt egy perccel megmutatta, hogy akciógólra is képes. Lövésébe ugyan belekapott Ungureanu, de a labda így is a hálóba került. A szünetben 17-15 volt az állás. A Ferencváros az első félidő utolsó harmadában nehéz perceket élt át, de mindig volt egy játékosa, aki a hajánál fogva rántotta vissza a csapatot a szakadék széléről. Az első játékrész hajrájában nagy küzdelemben sikerült visszajönni két gólra. Egy ideig melegített Szucsánszki is, de mint később kiderült, nem tudott játszani.

Szünet után Lukács és Pena góljával 18-17-re zárkózott fel a magyar csapat, de a románok nem hagyták magukat. Ungureanu továbbra is bombaformában védett, olykor a magyar védelem is hibázott, de annál nagyobb szívvel, mint ahogyan a Fradi játszott, nem lehetett küzdeni. Ha kellett, emberhátrányban is gólt dobott a zöld-fehér csapat, olykor Szikora Melinda is védett egy nagyot, így a 39. percben 22-20-ra vezetett a Bukarest. A meccs alakulását látva az lehetett a cél, hogy ha a magyarok nem tudnak nyerni, akkor tartsák 2-3 gólon a CSM-et, mert ezt a hátrányt a budapesti visszavágón le lehet dolgozni. A román közönségnek nem tetszett, hogy kedvenceik nem tudnak elhúzni. A Bukarest fokozta a nyomást, Ungureanu megint akkor mutatott be bravúrt, amikor nagy szüksége volt erre a házigazdának.

23-20-as CSM vezetésnél a Fradi két kapufát lőtt, a román ellentámadásoknál Szikora Melinda parádés védésekkel tartotta a lelket a magyar csapatban. Az addig kifogástalan módon fújó lengyel bírónők mintha nem bírták volna a feszültséget, támadásban kétszer is a magyar csapat ellen fújtak. De ezt is elviselte a Fradi.23-21-nél Szikora megint káprázatosat védett, majd a túloldalon az addig biztos kezű Kovacsics Anikó büntetőt hibázott. A románok felállt fala ellen kissé akadozott a magyar támadójáték, majd Pena unta meg a dolgot és nagyszerű átlövésével 23-22-re jött fel a Fradi. Nem véletlen, hogy a CSM új edzője, a svéd Per Johansson időt kért.

A CSM Bukarest tehát egyetlen gólos előnnyel kezdte meg a végjátékot. Szikora védései megacélozták a Fradit, de egyetlen pillanatig nem lehetett lazítani. Már-már úgy tűnt, egyenlít a magyar csapat, de Ungureanu ezt is megakadályozta. Innentől kezdve megint őrült rohanásba csapott át a meccs. 25-23-as hazai vezetésnél Ungureanu kivédte Szöllősi-Zácsik lövését, majd megint a lengyel bírók következtek, akik egy nyilvánvaló magyar hétméterest hoztak ki szabaddobásra. Öt perccel a befejezés előtt 26-23-nál arra kellett nagyon vigyázni, hogy ha már nyerni nem sikerül, ezt az előnyt ne tudják növelni a románok. Nem tudták, sőt, Lukács gólja után már csak kettővel vezettek (26-24). Aztán jött Szikora Melinda, aki a második félidei parádés kapusteljesítményét a végjátékban is tartotta. Elöl azonban elég volt egy eladott labda, hogy ismét három góllal vezessen a CSM (28-25).

Itt már minden találatnak a budapesti visszavágó szempontjából is óriási jelentősége volt. Éppen ezért volt fájó, hogy az utolsó percben teljesen megzavarodott Fradi két gólt is kapott, így a CSM Bukarest 30-25-re nyerte meg a mérkőzést. Az ötgólos vereség azért nagyon fájó, mert a mérkőzés 58. percéig a magyar csapat jól tartotta a lépést a BL-címvédővel. A visszavágó így elképesztően nagy csatát és a bukarestihez hasonló pokoli izgalmakat ígér Budapesten.

Elek Gábor edző csalódottan nyilatkozott, úgy érezte, elsősorban az utolsó "két-három percre nagyon nehéz mit mondani".