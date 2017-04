Az év mérkőzése vár a ferencvárosi kézilabdázókra

Szombat estére kialakul a női kézilabda Bajnokok Ligájában a Final Four mezőnye. Ha a május eleji budapesti négyes döntőben két magyar csapat szerepelne, az maga lenne a szenzáció, de ugyanez a kijelentés igaz arra a tételre is, ha a rendező ország nem képviselné magát a Final Fourban. A Győrnek szinte kötelező a továbbjutás a francia Metz ellen, míg a Fradira az év mérkőzése vár a BOK-csarnokban a címvédő CSM Bukarest ellen. Ez utóbbi mérkőzést az Origón is figyelemmel kísérheti 16.45-től.

Határeset.

Ezzel a szóval jellemezhetnénk, hogy mennyit ér a címvédő román CSM Bukarest ötgólos előnye a szombat délután 16.45-kor kezdődő budapesti visszavágó előtt. A Fradi saját magát hozta ebbe a nehéz, de talán nem megoldhatatlan helyzetbe. A bukaresti odavágó 57. percéig a magyar csapat összeszorított foggal, hatalmas szívvel játszva tartotta a döntetlenközeli állást, hogy a végjáték végjátékában bekapott három góllal kényelmesnek tűnő előnyhöz juttassa a románokat.

A pokoli bukaresti tűzben megperzselődött a Ferencváros Őrületes csatában, pokoli körülmények között, a végjátékban elkövetett hibák miatt nyert 30-25-re a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a CSM Bukarest a Ferencváros ellen. A Fradi 57 percig jól tartotta a lépést a románokkal, de az utolsó perceket nem bírta idegileg a csapat, amelynek a román közönség által teremtett elképesztő hangulattal is meg kellett küzdenie.

Az egy héttel korábbi mérkőzésen a CSM kapusa, Paula Ungureanu szinte az egész meccsen tartotta földöntúli formáját, ezzel alapozta meg a románok sikerét. A magyar csapatban Szikora Melinda csak a második félidőben védett jól, a kezdőkapusként nevezett Bíró Bianka érdemben nem tudott hozzátenni a mérkőzéshez. Ezen a poszton tehát a románok felé billent a mérleg nyelve, de azt sem kell elfelejteni, hogy Bukarestben a sérült Szucsánszky Zita nem léphetett pályára. A Fradi helyzetét a visszavágó előtt sem könnyíti meg, hogy - a Bajnokok Ligája hivatalos honlapja szerint - Szucsánszky Zita és Hornyák Dóra is sérüléssel bajlódik. Hogy ebből mennyi az igaz és mennyi szolgál az ellenfél megtévesztésére, szombat délután kiderül.

Már az első, bukaresti mérkőzés is óriási harcot hozott a két csapat között Forrás: MTI/Mediafax/George Filip

A románokat Budapesten elképesztő hangulat fogadja majd. A hírek szerint a CSM szervezett szurkolói csoporttal nem érkezik a magyar fővárosba, ami nem feltétlenül baj. Némi szemtelenséggel szólva, őket ez a túra már nem érdekli, mert a május eleji újabb budapesti kirándulásra készülnek. Már csak ezért is jó volna a hatgólos magyar győzelem. Illetve, a huszonöt idegenben szerzett gól sem kevés, ha ez alatt tudjuk tartani a románokat, akkor elvileg az ötgólos diadal is elegendő lehet - bár erre mindig életveszélyes bazírozni.

Kovacsics Anikó (jobbra) szenzációsan játszott a román fővárosban, jó lenne, ha a visszavágón is hasonló teljesítménnyel rukkolna elő Forrás: MTI/Mediafax/George Filip

A Bukarestben 11 gólt szerző Kovacsics Anikó az MTI kérdésére azt mondta, hogy nincs olyan csapattársa, aki nem hisz a párharc megfordításában.

Bár a hozzáállásunkkal nem volt gond, a Bukarestben mutatottnál sokkal jobban kell játszanunk, hogy legyen esélyünk a négyes döntőbe jutásra. Hatékonyabban kell védekeznünk, és tudásunk legjavára lesz szükségünk, hiszen ellenfelünk a mezőny egyik legjobb csapata. Nehéz feladat vár ránk, de ez nem ijeszt meg minket" - fogalmazott Kovacsics Anikó.

Az év mérkőzése lesz a Ferencváros számára a Bukarest elleni BL-negyeddöntő visszavágója Forrás: MTI/Mediafax/Dragos Savu

Elek Gábor, a Ferencváros vezető edzője a klub honlapján a következőt mondta:

Az odavágó előtt mondogatták nekünk, hogy pokoli hangulat vár ránk Bukarestben, de aztán nagyon messze volt ez attól. Ha a nézők bejáratnál kapott dudáit elvesszük, még csak hangosak sem lettek volna. Mindenesetre úgy vélem, szombaton meglátják a bukarestiek, hogy milyen az igazi szurkolás".

A mérkőzéssel kapcsolatos fontos információ, hogy a találkozóra minden jegy elkelt, a BOK-csarnok pénztárai ki sem nyitnak már. A szurkolók 14.45-től léphetnek be a létesítménybe.

Jóval kedvezőbb helyzetből várja a negyeddöntő visszavágóját a Győr csapata, amely általános meglepetésre a franciaországi első mérkőzésen 32-31-re kikapott. Bár a kézilabdában az egygólos előny nem sokat számít, a győrieknek az ellenfél tisztelete mellett nem árt nagyon odafigyelni erre a meccsre, nehogy a róka és a holló ezerszer elmesélt története elevenedjen meg a Rába-parti városban.

A Metz egygólos előnnyel érkezik a negyeddöntő visszavágójára Forrás: Facebook/Győri Audi ETO KC

Danyi Gábor, a győriek másodedzője a klub honlapján elmondta, az idegenbeli meccs nem úgy alakult, ahogyan várták, de pozitívum, hogy ötgólos hátrányból felálltak.

Hazai pályán a legjobbunkat kell nyújtanunk. Nagyon alaposan készülünk, és azt gondolom, ha a védekezésünk javul, akkor nem lehet kérdés a továbbjutásunk" - tette hozzá.

Yvette Broch (a képen jobbra) szerint m Forrás: AFP/Kisbenedek Attila

A Metz korábbi és a Győr jelenlegi légiósa, a holland Yvette Broch a BL honlapján elmondta, továbbra is figyelemmel kíséri a franciák szereplését, ezért tudja, hogy nagyon kemény mérkőzés vár rájuk. Még nyitott a továbbjutás kérdése, az egygólos különbség nem jelent semmit. Számunkra előny, hogy otthon játszunk, de biztos vagyok benne, hogy a Metz is mindent bele fog adni" - fogalmazott a 26 éves beálló.

A Bajnokok Ligája másik két negyeddöntőjét is szombaton rendezik meg, estére tehát kialakul a budapesti Final Four mezőnye. A Podgorica az első meccsen 31-17-re kiütötte a norvég Larvikot, így a montenegróiak már ezen a héten lefoglalhatták budapesti szállásukat május első hétvégéjére. Kényelmes helyzetben van a macedón Vardar Skopje is, amely a dán Midtjylland otthonában szerzett kétgólos előnyét a macedón fővárosban tovább hízlalhatja.