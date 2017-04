Budapestre nyerni jár a Bukarest, a Fradi nem jutott az elődöntőbe

Aki a lehetetlent nem próbálja meg, az a lehetségest sem éri el soha. Ezzel a mottóval állt neki a Ferencváros női kézilabdacsapata a CSM Bukarest elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágójának. Mivel az első mérkőzést a címvédő Bukarest 30-25-re megnyerte, a BOK-csarnokban valóban kisebb csodára lett volna szükség ahhoz, hogy a Fradi jusson be a sorozat május elején Budapesten rendezendő négyes döntőjébe. A csoda azonban elmaradt, a CSM Bukarest Budapesten is nyert (26-27), így kettős győzelemmel jutott be a Final Fourba.

Női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágó: FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–CSM BUCURESTI (román) 26–27 (15–14)

Budapest, BOK-csarnok, 4000 néző. V: Arntsen, Röen (norvégok)

FERENCVÁROS: Bíró – Lukács 4, Kovacsics 3 (2), Pena 4 (2), Snelder 1, Zácsik 1, Schatzl 5. Csere: Szikora (kapus), Szekeres, Jovanovics 6, Mészáros R., Szucsánszki 2. Edző: Elek Gábor

CSM: Grubisic – Martin 5 (1), Ayglon 1, Gulldén 3, Manea 4, Torstenson 4, Mehmedovics 1. Csere: Ungureanu (kapus), Böhme, Bradeanu 1, Curea 1, Niombla 4 (2), Lobacs, Bazaliu 3. Edző: Per Johansson

Továbbjutott: a CSM, kettős győzelemmel, 57–51-es összesítéssel

Csodavárás. Ezzel a szóval lehetett a legkifejezőbben jellemezni a BOK-csarnokban uralkodó hangulatot egy órával a Ferencváros-CSM Bukarest női kézilabda Bajnokok LIgája negyeddöntő visszavágója előtt.

A közönségen semmi sem múlt Fotó: Mudra László - Origo

Az egy héttel ezelőtti első összecsapáson a címvédő román csapat 30-25-re nyert, ennek megfelelően a vendégek magabiztosan várták az összecsapást. A Bukarest edzője, Per Johansson előzetes nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy sok futással akarják szétzilálni a Fradit. A svéd edző szerint a magyar csapat egyik gyenge pontja a visszarendeződés, ezt akarták tehát kihasználni.

Marija Jovanovics, a Fradi átlövője az első félidőben két hatalmas gólt is lőtt a Bukarestnek Fotó: Mudra László - Origo

A magyar kapuban Bíró Blanka kezdett és az első félidőben nagyszerűen védett. Többek között megfogott két hétméterest, miközben az első játékrészben volt olyan időszak, amikor egymaga tartotta versenyben a Fradit. A Bukarest ugyanis kétszer is elhúzott három góllal (3-6, 6-9) ez pedig az összesítésben már tekintélyes, nyolcgólos előnyt jelentett a román csapatnak. A játékot látva feltűnt, hogy miközben a Ferencváros óriási erőket mozgatott meg a hátrány ledolgozásáért, addig a CSM az idő előrehaladtával egyre magabiztosabb lett. Elek Gábor vezető edző a 20. perc tájékán pályára küldte a csapatkapitány Szucsánszkyt, aki sérülés miatt az első meccsen egyáltalán nem játszott.

A 4000 néző fantasztikus hangulatot teremtett a BOK-csarnokban Fotó: Mudra László - Origo

A címvédőt csak akkor lehetett kizökkenteni a nyugalmából, amikor a Ferencváros átvette a vezetést és folyamatosan a hazaiaknál volt az előny. Minderre a 25. percig kellett várni. Az addig szinte folyamatosan előnyben játszó CSM-et ekkor sikerült némileg megtörni. 14-13-as ferencvárosi vezetésnél az addig jól játszó és lövő Jovanovics rontott el egy ziccert - nagy kár volt érte, hiszen a félidő hajrájában akár kétgólosra is hízhatott volna a zöld-fehérek előnye. Így már azt is bravúrként könyvelhettük el, hogy az igen hektikus első 30 perc végén 15-14-es Fradi-vezetéssel mehettek pihenni a csapatok.

Szucsánszky Zita (a labdával) nagy harcot vívott a román csapat védőivel Fotó: Mudra László - Origo

A második félidő elején Bíró Blanka ott folytatta, ahol az elsőben abbahagyta, miközben a Bukarest kapujában a kezdő Grubisics helyét Ungureanu foglalta el. A közönség addig sem zárta a szívébe a két norvég bírónőt, de amikor 17-16-os magyar vezetésnél egy Bíró védése után belülvédekezésért büntetőt ítéltek a Bukarestnek, elszabadult a pokol. A két skandináv játékvezetőnek már az első félidőben is akadt egy-egy véleményes ítélete - persze nem rajtuk múlt, hogy nem tudott elhúzni a Fradi. De ez a meccs ennél a két norvégnál jobb, rutinosabb bírópárost érdemelt volna. A 35. percben Mehmedovics góljával újra a CSM vezetett (17-18), miközben a túloldalon Kovacsics Anikó gólja kergette őrületbe a románok kapusát. A 40. perc kezdetén összesítésben már hat góllal vezetett a Bukarest - fogyott az idő, ezzel együtt a remény is. Már csak azért is, mert a Bukarest kapujában Ungureanu is megfogott pár ziccert. A 44. percben Kovacsics a kapu fölé lőtt egy hétméterest, érezhető volt, hogy a Fradinak a csodára lenne szüksége.

A távolban a nagyszerűen védő ferencvárosi kapus, Bíró Blanka Fotó: Mudra László - Origo

Negyedórával a befejezés előtt Elek Gábor vezetőedzőnél is elszakadt a cérna - az öntudatos bírók azonnal sárga lappal honorálták a szövegét. Továbbra sem arról volt szó, hogy a két norvég miatt nem tudott volna elhúzni a Fradi, csupán arról, hogy egy-két kulcsítélete meglehetősen érdekes volt az Arntsen-Röen párosnak. A közönség sem bírta cérnával - egy söröspohár is berepült a pályára, így a románok kapusa, Paula Ungureanu is rátehett egy lapáttal. Ungureanunak persze nem volt könnyű dolga a Fradi-tábor előtt, de az a jelenetsor, amit produkált a színházban jobban megállta volna a helyét. Mintegy ötperces közjátékot követően 19-20-as román vezetésnél léptünk be a meccs utolsó negyedórájába.

A két norvég bírónak akadtak érdekes ítéletei Fotó: Mudra László - Origo

A 48. percben Bazaliu átlövésével 23-20-ra húzott el a CSM, amely ekkor összesítésben nyolcgólos előnyben volt. A Fradi ekkor sem adta fel. Percek alatt 23-23 lett az állás, ekkor Schatzl Nadine volt igazán elemében. Sajnos, ezzel sem sikerült megroppantani a címvédőt.

Bíró Blanka nagyszerűen védett, de ez is kevés volt a legjobb négy közé jutáshoz Fotó: Mudra László - Origo

Az utolsó percekben a CSM előbb visszavette a vezetést, majd rutinosan őrizte az előnyét és az első mérkőzés megnyerése után Budapesten is győzött (26-27), így kettős győzelemmel lépett tovább. Bár a Ferencváros valóban mindent megpróbált, a nagy szív és az összeszorított fog ezúttal kevés volt a CSM Bukarest ellen, amely a két mérkőzés összképét tekintve megérdemelten jutott be a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe.