Drámai döntő után veszprémi címvédés a Magyar Kupában

Időntúli hétméteressel védte meg elsőségét a férfi kézilabdázók Magyar Kupájában a Telekom Veszprém, miután 23-22-re legyőzte a MOL-Pick Szegedet. A bakonyiak már öt góllal is vezettek, a Szeged azonban egyenlített, de beállójuk, Matej Gaber a veszprémiek kezébe adta a kupát.

Magyar Kupa, döntő:

Telekom-Veszprém–MOL-Pick Szeged 23-22 (13-9)

Az egyaránt BL-negyeddöntőre készülő Veszprém és Szeged szokásos év végi párharcának első felvonását (a következő majd a bajnoki címért zajló ütközet lesz) az alföldiek kezdték jobban, és gyorsan el is húztak 3-1-re elhúzott, ezután azonban majd tíz percig nem találtak a kapuba, így a féidő felénél már 6-3-as veszprémi előnyt mutatott a tábla.

Különösen a szlovén szélső Gasper Marguc volt elemében, az ő vezérletével még növelni is tudta előnyét a bajnok, azonban a szegediek a szezonban már többször megmutatták, hogy nem adják fel, legyen bármekkora is a hátrány: Stas Skube, Balogh Zsolt és Jonas Kallman góljával kicsit közelebb lopakodtak, így 13-9-es bakonyi előnnyel mehettek szünetre a csapatok.

Szegedi szív, veszprémi siker

A szegediek válogatott átlövője, azaz Balogh a második félidő elején is ott folytatta, ahol abbahagyta, és az ő eredményes játékának, valamint José Sierra bravúrjainak köszönhetően 14-14-én utolérték az alföldiek a Veszprémet.

Ettől fogva fej-fej mellett haladtak a csapatok, az egyik oldalon a nyolc gólnál járó Balogh, a másikon az eggyel kevesebb szerző Marguc volt a vezér, és így mentek bele az utolsó öt percbe. Xavi Sabaté kapust cserélt, és Alilovic hozott is bravúrokat, de a túloldalon is volt mit nézni, például egy kínaiból dobott gólt.

Az utolsó percekben látszólag a Szeged kapta meg a lehetőséget a győzelemre, miután a Veszprém Terzic és Ugalde kiállítása után kettős emberhátrányba került. Egy gólt lőttek is a Tisza-partiak, azonban kaptak is, Lékai Máté talált be. Két másodperccel a vége előtt Balogh Zsolt felkanyarodva lőtt hatalmas gólt a kilencesről, amivel 22-22 lett, az igazi dráma azonban még hátra volt.

Két másodperc, középkezdés, és üres a szegedi kapu, így a meglóduló Andreas Nilssonnal szemben Matej Gaber csak egyet tehetett, lerántotta a svédet - ez viszont az új szabályok értelmében azt jelenti, hogy közvetlen gólhelyzetben szabálytalankodott, amit hétméteressel kell büntetni. Aron Palmarsson állt oda és az izlandi nem hibázott, így a Telekom-Veszprém 26. Magyar Kupa-győzelmét ünnepelhette.