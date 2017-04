Tanári védekezéssel jutott FINAL4-ba az ETO

A Győri Audi ETO KC magabiztos 28-22-es győzelmet aratott a francia Metz ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján és összesítésben öt góllal jobbnak bizonyulva bejutott a májusi budapesti FINAL4-ba.

Eredmény, Bajnokok Ligája-negyeddöntő, visszavágó:

Győri Audi ETO KC – Metz 28-22 (17-12)

A magyar csapat gólszerzői: Amorim 7, Groot 6, Broch 5, Görbicz 4 (2), Mörk 3, Tomori Zs. 2, Knedliková

továbbjutott a Győr 59-54-es összesítéssel

Egygólos hátrányból vágott neki a visszavágónak az ETO, ahol mindenki azt mondta, hogy a Franciaországban kissé puha védekezést kell rendbe, igazán „etóssá" tenni.

A franciák is hasonlóan gondolkozhattak, ugyanis ők is rendkívül feszes, pattogós védekezéssel kezdték meccset, ha kellett, simán elmentek egy-egy sárga lapig. A kapuban pedig Laura Glauser a hatodik percben már a harmadik védést mutatta be.

Ezek után nem csoda, hogy a 10. perc elején még csak három gól volt a táblán, 2-1-re vezetett az ETO. Eztán kicsit felpörögtek a lányok, és jöttek a gólok is. Groot úgy lőtt egyet, hogy a lécről magasra pattanó labdát elszámolták a franciák, a holland viszont tökéletesen kombinálta ki, hová fog pattani, és a kapuig meg sem állt vele.

De igazából Eduarda Amorim volt elemében: az első negyedórában lőtt három gólt, kiharcolt két hetest és egy kiállítást – ami dupla lett, ugyanis a jogosulatlanul pályán tartózkodó Ana Grosnak kellett leülnie, méghozzá négy percre.

Nem sikerült belőle előnyt kovácsolni, 2-2-vel megúszták a franciák, de ez is azt jelentette, hogy három góllal vezet az ETO a 20. percben (8-5).

Amikor már-már úgy tűnt, hogy megnyugtató előnyre tesz szert az ETO, a franciák két percen belül felzárkóztak mínusz négyről mínusz egyre (10-9) – szerencse, hogy volt Amorim és Groot, akik villámgyorsan visszahoztak legalább két gólt az elveszített háromból.

A félidő vége azonban parádésra sikerült magyar szempontból, miután az utolsó öt percet 7-3-ra nyerte az ETO, a félidőben pedig magabiztosan vezetett az ETO 17-12-re, összesítében pedig négy gól volt a magyar bajnok előnye.

Mintha nem is lett volna szünet, Mörk és persze Amorim lőtt gólt, Grimsbö pedig négy percen belül három ziccert fogott. Emmanuel Mayonnade 21-14-én elkeseredetten kért időt, de semmi nem mutatott arra, hogy a Metz meg tudná fordítani ezt a meccset.

A félidő középső harmadában kissé megakadt az ETO támadójátéka, és újra a játék küzdő jellege, azaz a kőkemény védekezés dominált mindkét oldalon, amit csak itt-ott tört meg egy-két gól.

500 BL-gól Amorim neve mellett!

A győriek elég rutinosak voltak ahhoz, hogy őrizzék az előnyüket, a védekezésük továbbra is stabil volt, és hosszú lefolyású, rendre passzívig játszott támadásokkal ölték az időt, és végül nagyon magabiztos 28-22-es győzelemmel, 59-54-as összesítéssel jutottak be a májusi négyes döntőbe.

Délután biztossá vált, hogy az ETO egyedül magyar csapatként jutott be a legjobb négy közé, az FTC ugyanis hazai pályán is kikapott a címvédő román CSM Bucurestitől.

Budapestre nyerni jár a Bukarest, a Fradi nem jutott az elődöntőbe Aki a lehetetlent nem próbálja meg, az a lehetségest sem éri el soha. Ezzel a mottóval állt neki a Ferencváros női kézilabdacsapata a CSM Bukarest elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágójának. Mivel az első mérkőzést a címvédő Bukarest 30-25-re megnyerte, a BOK-csarnokban valóban kisebb csodára lett volna szükség ahhoz, hogy a Fradi jusson be a sorozat május elején Budapesten rendezendő négyes döntőjébe.

A negyeddöntők eredményei:

Győri Audi ETO KC - Metz 28-22 (összesítésben 59-54)

FTC Rail-Cargo - CSM Bucuresti 26-27 (51-57)

Larvik - Buducsnoszt Podgorica 30-35 (47-66)

Vardar Szkopje - Midtjylland 26-24 (50-54)

A vastaggal szedett csapatok jutottak a FINAL4-ba, amit május 6-7-én rendeznek a budapesti Papp László Sportarénában. Érdekesség, de nem meglepetés, hogy egy évvel ezelőtt ugyanez a négy csapat jutott el a Bajnokok Ligája utolsó felvonásáig.