Kisorsolták a Győr elődöntős ellenfelét a kézi-BL-ben

A montenegrói Buducnost Podgorica csapatával játszik a Győri Audi ETO KC a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében.

Mivel a május első hétvégéjén Budapesten sorra kerülő négyes döntőbe ugyanaz a négy csapat került, mint tavaly, a másik ágon a macedón Vardar Szkopje és a címvédő román CSM Bucuresti találkozik, vagyis megismétlődnek az egy évvel ezelőtti párharcok - derült ki a keddi, budapesti sorsoláson.

Nem tervezgettünk a sorsolás előtt, és mivel meg szeretnénk nyerni a négyes döntőt, mindenkit le kell győznünk, akivel találkozunk" - nyilatkozta a sorsolás után Görbicz Anita, az előző idényben BL-ezüstérmes győriek csapatkapitánya.

Görbicz szerint mindegy, mit kap a Győr, mindenkit le kell győzni Forrás: MTI/Krizsán Csaba

A Győr tavaly 21-20-ra legyőzte a Buducnost együttesét az elődöntőben, majd hosszabbítást követően hétméteresekkel elveszítette a finálét a bukarestiekkel szemben. A magyar és a montenegrói csapat eddig 16 alkalommal találkozott egymással, négy döntetlen mellett kilencszer a Győr, háromszor a Buducnost győzött. A 2014-es döntőben a Győr 27-21-re nyert.

A győriek 2007 óta csak egyszer, tavalyelőtt nem szerepeltek a négy között, ahol idén tizedik alkalommal lesznek érdekeltek.

Pálinger Katalin a magyar szövetség alelnökeként örömét fejezte ki, amiért a szerződéshosszabbításnak köszönhetően idén is - immár sorozatban negyedszer - a magyar főváros láthatja vendégül Európa legjobb csapatait. Hozzátette, még a tavalyinál is látványosabb kísérőprogramokkal készülnek, hogy hasonlóan remek hangulatot biztosítsanak a mérkőzések előtt és között is a szurkolók számára a Papp László Budapest Sportarénában.

David Szlezak, az EHF Marketing ügyvezető igazgatója emlékeztetett, hogy a Vardar és a Győr a mostani idényben szinte végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, a Buducnost és a CSM Bucuresti produkciója pedig jelentősen javult az elmúlt hetekben, ezért rendkívül szoros meccsek várhatók.

A budapesti négyes döntő programja:

május 6., szombat, elődöntők:

Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győri Audi ETO KC

CSM Bucuresti (román)-Vardar Szkopje (macedón)

A kezdési időpontok 15.15 és 17.45, de hogy melyik párharc lesz előbb, az csak később derül ki.

május 7., vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért 15.15

döntő 17.45