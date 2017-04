Vas János a DVTK Jegesmedvékhez szerződött

A DVTK Jegesmedvék csapatában folytatja pályafutását Vas János, az egyik legjobb magyar jégkorongozó.

"Nagyon örülök annak, hogy hozzánk hozta a sors és ereje teljében a Diósgyőrt fogja erősíteni. Ha valaki egy éve megkérdezi, nem gondoltam volna ezt" - mondta a szerdai sajtótájékoztatón Egri István klubelnök. „A három MOL Liga-győzelem után a következő idénynek is ugyanolyan elánnal indulunk neki. Szeretnénk, ha az a nagyon erős magyar mag, amely eddig is hátán vitte a csapatot, továbbra is megmaradna, és még tovább erősödne".

A sportvezető - a klub honlapjának beszámolója szerint - kifejtette, számára külön öröm, hogy Vas igazi vezérként szerepelhet majd a következő két évben ebben a magyar magban, mert hatéves kora óta ismeri és sok utánpótlás világbajnokságon is együtt dolgozhattak.

Vas János a DVTK Jegesmedvékhez igazolt Forrás: Dvtk.eu

"Nagyon egyszerű volt megegyeznünk a következő két évről. Követem a magyar bajnokságot és látom, hogy a DVTK évről évre fejlődik. Ez nekem is egy új kihívás. Szeretnék segíteni abban, hogy a csapat továbblépjen a Kontinentális-kupában, hogy újra megnyerje a MOL Ligát, és szeretném segíteni a fiatalokat is" - jelentette ki a 33 éves válogatott hokis, aki szerint már nagyon kicsi a különbség az EBEL és a MOL Liga között. Úgy véli, utóbbi legjobb együttesei már felveszik a versenyt az EBEL-ben szereplő gárdákkal.

Vas János Dunaújvárosban kezdett jégkorongozni, majd 18 éves kora előtt Svédországba költözött, 2002-ben az NHL-ben szereplő Dallas Stars megszerezte a játékjogát a draft második körében a második választással.

Egészen 2005-ig Svédországban folytatta pályafutását, majd a Dallas Észak-Amerikába rendelte, és farmcsapatában, az AHL-ben szereplő Iowa Starsban játszatta három éven keresztül.

Később európai elitbajnokságokban jégkorongozott Svédországban, Csehországban, Franciaországban és az EBEL-ben, tavaly a Fehérvár AV19-et erősítette. Tagja volt a 2008-ban, Szapporóban világelitbe feljutott magyar válogatottnak, majd egy évvel később az A csoportos világbajnokságra 70 év után visszatérő csapatnak is, illetve egy éve az akkor szintén az elitben szereplő gárdának.