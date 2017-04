Pokoli visszavágó vár a Veszprémre a BL négyes döntőjéért

A Telekom Veszprém 26-23-ra legyőzte a francia Montpellier csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén Veszprémben.

Eredmény, férfi BL, negyeddöntő, 1. mérkőzés:

Telekom Veszprém-Montpellier HB (francia) 26-23 (13-10)

a Veszprém gólszerzői: Nagy L., Palmarsson 6-6, Ilic 4, Nilsson 3, Lékai, Gajic, Iváncsik G. 2-2, Sulic 1

Emberhátrányban szerezte azt a gólt a magyar csapat, amellyel először vezetett a mérkőzés során (4-3), de ennél nagyobb előnybe nem tudott kerülni, mert az öt világbajnokkal felálló Montpellier remekül védekezett.

A 17. percben Schuch Timuzsint azonnali piros lappal kiállították a játékvezetők, mert megütötte a spanyol Diego Simonet arcát. A vendégek több mint 11 percen keresztül nem tudtak betalálni, mert a veszprémiek védekezése remekül működött, viszont támadásban nem tudták maximálisan kihasználni ezt, többször is eladták a labdát. A hajrában mindkét kapus - Mirko Alilovic és Vincent Gerard - bravúrosan védett, a szünetben a házigazdák három góllal vezettek.

A második félidő elején a Montpellier is elveszített egy játékost, mert Baptiste Bonnefond-t harmadszor állították ki. A 37. percben először volt öt gól a Veszprém előnye, majd egy emberhátrány idején ez háromra csökkent. Magas színvonalon és türelmesen kézilabdázott a magyar csapat, amely Nagy László találatával az 53. percben hat góllal jobban állt (24-18), de a hajrában nem tudott hatékonyan védekezni.

Palmarsson volt a Veszprém legeredményesebb játékosa - Nagy Lászlóvel egyetemben Forrás: MTI/Bodnár Boglárka

A hazaiak dolgát nehezítette, hogy Nagynak három támadásból ki kellett maradnia, majd Aron Palmarssont állították ki. Fáradni látszottak az előző idényben BL-ezüstérmes magyar együttes játékosai, de három gólt nagy küzdelemben meg tudtak őrizni az előnyükből.

Nagy László így nyilatkozott a meccset közvetítő Sport TV-nek: "A Montpellier rengeteget futott, a fontos meccsein 30 gól fölött lőtt, mi 23 gólon tudtuk tartani ezt a csapatot. Jó kézilabdát produkáltunk, kimaradt néhány helyzetünk, de hát egy világbajnok kapus áll a francia csapat kapujában. Több volt ebben a meccsben egy-két góllal, de nincs más választásunk, így kell továbbjutnunk."

Nagy László ismét vezére volt a csapatnak Forrás: MTI/Bodnár Boglárka

Lékai Máté szerint is benne volt a meccsben az, hogy többel nyer a Veszprém. "Szerencsénk sem volt a végén, a kipattanók is hozzájuk mentek, de azt szokták mondani, hogy azoknak van szerencséjük, akik megdolgoznak érte. Készültünk a franciák gyors lerohanásaira, jól sikerült a visszazárás, ez lesz a kulcsa a kinti meccsnek is."

A visszavágót jövő vasárnap rendezik.