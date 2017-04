Az első fordulóban elszenvedett vereséget követően vasárnap előbb nyert, majd újra kikapott a magyar duó a vegyespáros curling-világbajnokságon.

A pjongcsangi olimpiai kvótáért harcoló Palancsa Dorottya, Kiss Zsolt kettős a horvát párost könnyedén, 10-2-re győzte le, majd a veretlen lettektől nagy csatában, 6-5-re kikapott.

"Tudtuk, hogy ez a mérkőzés nagyon nehéz lesz, az idei szezonban már kétszer megvertek minket ezek a lett fiatalok. Azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtek az elmúlt időszakban. Nem játszottunk rosszul, nyilván lehettek volna jobb köveink, lehetett volna egy kicsit precízebb a játékunk. Egy ki-ki mérkőzés volt, sajnos sok pontot benne hagytunk a mérkőzés közepén, amik talán egyszerűbbek lehettek volna, és akkor a végén nem lett volna ilyen nehéz dolgunk, de ez most sajnos így jött össze. Most itt maradunk még egy kis evening practice-re, gyakoroljuk a kőelengedést take outoknál, és megnézzük a következő napok jegeinek a minőségét, és próbálunk tovább küzdeni" – nyilatkozta Palancsa Zoltán, a magyar páros edzője a szövetség Facebook-oldalán.

A viadal honlapja szerint a magyarok csoportjuk hatodik helyén állnak, a hétfői folytatásban pedig a brazilok ellen lépnek jégre. A magyar páros célkitűzése az, hogy az első három között végezzen a vb-n.

A kanadai Lethbridge-ben zajló világbajnokságon a részt vevő 39 csapatot öt csoportba osztották, s a nyolcaddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódik a verseny.

Jövő februárban a dél-koreai téli játékokon nyolc kettős vehet részt, ebből egy a házigazdáké lesz. A másik hét páros a tavalyi és az idei vb összesített rangsora alapján szerezhet kvótát. Mivel a 2013-ban és 2015-ben világbajnok magyar duó tavaly már a nyolcaddöntőben kiesett, ezúttal kimagasló teljesítményre lesz szüksége, hogy indulási jogot szerezzen az olimpián jövőre debütáló számban.