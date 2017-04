A Saints játékosa lett a Vikings NFL-legendája

Adrian Peterson, a Minnesota Vikings egykori játékosa két évre írt alá a New Orleans Saintshez, miután eredeti csapatával nem tudott megegyezni a folytatástól.

A New Orleans Saints játékosa lett a Minnesota Vikings egykori legendája, Adrian Peterson. Petersont tíz év után, idén március elején küldte el csapata. Petersonnak a Vikingsnél 18 millió dolláros fizetés járt volna a 2017-es évre, ezt pedig a csapat nem akarta kifizetni az öregedő running backnek, és hiába rebesgették, hogy a játékos akár még vissza is térhet a Vikings soraiba, ebből nem lett semmi.

A majdnem három hónapig csapat nélkül tengődő Peterson a Super Bowl-győztes New England Patriotsszal is tárgyalt, de végül New Orleansban kötött ki. A Saints kétéves, hétmillió dolláros szerződést kínált a játékosnak, ebből a pénzből pedig 3,5 milliót garantáltan megkap 2017-ben Peterson. A Petersonnal felturbózott Saints idén Londonban is játszik egy meccset: a csapat október elsején lép pályára a Miami Dolphins ellen a Wembley stadionban.

Adrian Peterson az NFL egyik legjobb running backje volt fénykorában:

Adrian Petersont a 2007-es drafton választotta ki a Minnesota Vikings. A játékos eddigi mérlege 11 747 futott, 1 945 elkapott yard, valamint 102 touchdown, amiből 97-et futásból, ötöt pedig elkapásból szerzett, mindezt 123 mérkőzésen.