Nehéz, de nem megoldhatatlan feladat vár a Telekom Veszprém csapatára, amely háromgólos előnnyel utazik a francia Montpellier HB otthonába a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének vasárnapi visszavágójára.

A párharc múlt szombati első mérkőzésén a veszprémiek hat góllal is vezettek a szünet után, de a látottak alapján a 26-23-as végeredmény reálisnak mondható. Jure Dolenec, a francia csapat szlovén jobbátlövője a nyolcaddöntő két mérkőzésén összesen 15 gólt dobott a címvédő lengyel Kielcének, a magyar együttes azonban hatékonyan védekezett vele szemben, hiszen csak négy találatig jutott.

"Jól játszottunk védekezésben, és a támadásunk is úgy-ahogy rendben volt. Azt gondolom, tudunk ennél sokkal jobban is teljesíteni, de a veszprémiek is elmondhatják ugyanezeket a visszavágó előtt" - nyilatkozta Dolenec a BL honlapján.

A 29 éves, világbajnoki bronzérmes játékos a szezon végén, négy év után távozik a francia klubtól és Barcelonába igazol. "A négyes döntőbe jutás tökéletes ajándék lenne a klubnak, a szurkolóinknak, és persze nekem is nagy élményt jelentene. Kétszer is megvertük a Kielcét, márciusban pedig legyőztük a PSG-t, ez is azt mutatja, hogy a legjobbakkal szemben is tudunk nyerni - fogalmazott Dolenec.

Jure Dolenec Forrás: AFP/Franck Fife

A jobbátlövő szerint leginkább arra építhetnek, hogy a korábbinál több tapasztalattal rendelkeznek, és képesek saját magukra összpontosítani.

Javier Sabaté, a magyar csapat vezetőedzője a veszprémi klub honlapján elmondta, minden bizonnyal nehéz pillanatok várnak rájuk, de a játékosoknak ezekben a helyzetekben is meg kell őrizniük a nyugalmukat és tiszta fejjel kell gondolkodniuk.

"A Montpellier megmutatta, milyen erős csapat és milyen jó formában van. Akárcsak az első meccsen, most is kulcsfontosságú lesz a támadójátékunk és az abból történő visszarendeződés, hiszen ellenfelünknek rendkívül veszélyesek a leindításai, nagyon gyorsak és sokat futnak. A mi csapatunk remek, jó formában vagyunk, kellően frissnek érzem a fiúkat. A győzelemért kell játszanunk - szögezte le a spanyol mester.

A Veszprém az elmúlt három idényben mindig bejutott a négyes döntőbe, tavalyelőtt és tavaly ráadásul finálét is játszhatott.

Veszprém, 2017. április 22. A veszprémi Aron Palmarsson (k) a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott Telekom Veszprém - Montpellier HB mérkőzésen a Veszprém Arénában 2017. április 22-én. MTI Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI/Bodnár Boglárka

A MOL-Pick Szeged az első találkozón három góllal, 30-27-re kikapott a Paris Saint-Germain együttesétől hazai pályán, ezért nincs reális esélye a továbbjutás kiharcolására a szombat esti visszavágón.

Amennyiben mindkét magyar csapat búcsúzni kényszerülne, a BEK, illetve BL 1956 óta íródó történetében először lenne két francia együttes az elődöntőben.

Az elődöntő párosításait kedden sorsolják. A négyes döntőt június első hétvégéjén rendezik Kölnben.

A férfi EHF Kupában a Tatabánya öt góllal elveszítette az elődöntőbe jutásért zajló párharc első találkozóját Győrben a német Füchse Berlinnel szemben, így a szombat délutáni visszavágó csupán formalitásnak tűnik.

Férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:

szombat:

Barcelona (spanyol)-THW Kiel (német) 18.30 (az első mérkőzésen: 26-28)

Paris Saint-Germain (francia) - MOL-Pick Szeged 20.45 (30-27)

vasárnap:

Montpellier HB (francia)-Telekom Veszprém 18.30 (23-26)

csütörtökön játszották:

Vardar Szkopje (macedón) - Flensburg-Handewitt (német) 35-27 (15-10)

Továbbjutott: a Vardar Szkopje, kettős győzelemmel, 63-53-as összesítéssel.

Férfi EHF Kupa, az elődöntőbe jutásért, visszavágó:

szombat:

Füchse Berlin (német)-Grundfos Tatabánya KC 15.00 (30-25)