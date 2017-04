Csak egy újabb 1-3-ra futotta az erőnkből búcsúzóul

A magyar jégkorong-válogatott sorozatban a negyedik meccsét is elveszítette a kijevi divízió I/A világbajnokságon. A küzdeni tudást és az akarást nem érheti kritika, de a góliszonyunkon ezúttal sem tudtunk változtatni. Ötödik helyen fejezzük be a tornát, de biztos, hogy lesz még ennél jobb is.