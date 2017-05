Nem kegyelmezett a sorsolás a Veszprémnek a BL-elődöntőben

A Telekom Veszprém a Paris Saint-Germaint kapta a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének elődöntőjében. A másik ágon a macedón Vardar Szkopje a Barcelonával játszik.

Az idei szezonban a Veszprém kétszer játszott a PSG-vel, a francia csapat oda-vissza megverte a magyar bajnokot.

Mióta a Final Fourt rendezik (2009/2010), most először fordult elő, hogy nem jutott be német csapat a legjobb négy közé, a Telekom Veszprém ugyanakkor zsinórban negyedszer került be a négyes döntőbe. Ennél jobb sorozata csak a Kielnek volt, amely egymás után ötször kvalifikálta magát.

A negyeddöntők során csupán két csapat tudott az oda- és a visszavágón is nyerni: a Veszprém és a Vardar Szkopje.

A BL négyes döntőjét június 3-án és 4-én rendezik Kölnben.

