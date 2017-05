Győri BL-győzelem ragyoghatja be a hétvégét

A hétvégén negyedszer rendezik meg a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét a Papp László Budapest Sportarénában, ahol másodszor, összességében harmadszor lehet aranyérmes a Győri Audi ETO KC. A tavalyi Final Four még a sorsolásában is megismétlődik, de most egy fokkal jobb végkifejletben reménykedünk. Melyik csapat lehet a Győr legnagyobb ellenfele, és lesz-e magyar kéziünnep a hétvégén? Előzetes.

A győriek először 2013-ban nyertek BL-t, de akkor még oda-visszavágós rendszerben dőlt el a döntő. A következő évben vezették be a nőknél is a négyes döntőt, amelynek azóta rendre Budapest ad otthont. Az első tornát a Győr nyerte, a másodikat magyar csapat nélkül rendezték, harmadszor, tavaly májusban hétméteresekkel veszítette el a finálét Ambros Martín magyar együttese a román CSM Bucurestivel szemben, amely most is ott van a négy között. Akárcsak a montenegrói Buducnost Podgorica és a macedón Vardar Szkopje. Idén ugyanaz a négy csapat lett elődöntős, mint egy éve, ráadásul a párosítás is megegyezik a tavalyival, vagyis a győriek a Buducnost Podgoricával találkoznak szombaton.

Eddig 16 alkalommal játszott egymással a két csapat, négy döntetlen mellett kilencszer a Győr, háromszor a Buducnost győzött. A 2014-es döntőben a Győr 27-21-re nyert. A montenegróiaknál hiányozni fog Milena Raicevic, Suzana Lazovic és Djurdjina Malovic, ez pedig érzékeny veszteség lehet, különösen védekezésben. A négy csapatból talán a győriek elődöntős ellenfele a leggyengébb, de tavaly ugyanezt mondták a Bucurestire is, a románok válaszul megnyerték a budapesti Final Fourt.

Ambros Martín szerint a négyes döntőben bármi előfordulhat.

Ambros Martín már tudja, hogyan kell BL-t nyerni Forrás: MTI/Kovács Anikó

"A BL lebonyolítási formája azt eredményezi, hogy két versenyt kell megnyerned egyben - kezdte a győriek vezetőedzője az európai szövetség (EHF) honlapján. - Amikor a második, a négyes döntő megkezdődik Budapesten, mindaz, ami korábban történt a szezon során, többé már senkit nem fog érdekelni. Minden összecsapás, az összes győzelem vagy vereség a múlté, és csak az számít, mit tanultál belőlük. Az igazság az, hogy nem kell az idény során a legjobbnak lenned ahhoz, hogy megnyerd a Final Fourt. Ezen az egy hétvégén kell a legjobbnak lenned a végső sikerhez" - összegzett a spanyol szakember.

Eduarda Amorim sokat tehet a Győr újabb BL-győzelméért



Nemanja Savic (szerb): A Buducnostot soha nem szabad leírni. A CSM-mel is ezt tették a tavalyi négyes döntőben, mégis nyertek a románok. Ha valamire, akkor Dragan Adzic arra megtanította a játékosait, hogy hogyan kovácsoljanak a fanatizmusból és az érzelmekből előnyt a pályán. Remélem, hogy az olyan nagy sztárok, mint Katarina Bulatovic, Neagu és Dragana Cvijic az eddigi pályafutásukhoz méltó teljesítményt nyújtanak, és akkor meglepetést okozhat a Buducnost.



Adrian Costeiu (román): A CSM még mindig a címvédő, ennek minden lélektani előnyével vág neki a négyes döntőnek. Bár már nincs Kim Rasmussen, de Per Johansson megfiatalított csapata és a klub filozófiája az idén is csodát tett a négyes döntőbe jutással. A Bucuruesti valószínűleg nem veszi be olyan viharosan Budapestet, mint tavaly, de Isabelle Gullden és Paula Ungureanu vezérletével ismét odaérhet.



Mártha Bence (magyar): Három oka volt annak, hogy a CSM tavaly megnyerte a BL-t, ezekből már csak egy szól mellette: Bella Gullden, aki bár nem a legjobb, de a legintelligensebb játékos a világon. A másik két ok viszont már nincs Bukarestben: Kim Rasmussen edző és a meglepetés ereje, hogy az esélytelenek nyugalmával játszhatna a CSM, ugyanis címvédőként ezúttal nyomja őket a teher. Lehet, hogy ez lesz a Vardar éve?



Amina Idrizi (macedón): Meglehetősen kétarcú az idén a Vardar, számtalanszor egészen zseniális játékot nyújtott, a következő meccsen pedig katasztrofálisat, mintha egy teljesen más csapat lenne. Ha néhány játékos a háttérbe tudja szorítani az egóját, tud a csapatért küzdeni, akkor egy szintet feljebb léphet a Vardar.



A Final Four után egy héttel, május 13-án lesz 34 éves Görbicz Anita, aki kétszer már megnyerte a Bajnokok Ligáját, de szülés után visszatérve még nem sikerült a magasba emelnie a trófeát. A világ legjobbjának is megválasztott kézilabdázójával az EHF honlapja készített hosszabb interjút a négyes döntő előtt. Beszélt arról, hogy Veszprémben született, de gyorsan Győrbe költözött a családjával, és amint először megnézte élőben a helyi női kézicsapat egyik meccsét, azonnal tudta, hogy ő ide akar tartozni, és Győrben szeretne kézilabdázni.

Görbicz Anita (balra) anyaként még nem nyert BL-t Forrás: MTI/Krizsán Csaba

Görbiczet rengeteg csapat hívta, bármikor elmehetett volna, de nem látta soha okát annak, hogy elhagyja a Győrt.

Volt olyan csapat, amely elém tett egy biankó csekket, olyan összeget írhattam volna rá, amilyet akarok, de nem érdekelt."



Még két évig élő szerződése van, szeretne pályafutása után is a kézilabdában maradni, bár még nem gondol a visszavonulásra. "A kézilabdapályán töltöttem az életemet, nem volt nagyobb nyaralásom vagy hosszabb pihenőm, és ha edző leszek, akkor ugyanez a sors vár rám. Most azonban nem gondolok erre, még játékosként szeretnék minél több trófeát nyerni életem csapatával, a Győrrel."

Görbicz vezetésével elszántak a győriek Forrás: Gyorietokc.hu

Párja, Vincze Ottó is a helyszínen szurkol majd Görbicznek, és reméli, hogy több szerepet kap majd az irányító, mint tavaly. "A legnagyobb szurkolója vagyok. Szakmailag nem tudok neki segíteni, hiszen a világ egyik legjobbja, igazi vezér, olyan, mint Messi vagy Cristiano Ronaldo. Mentálisan segítem, hiszen én is játszottam pár fontos meccsen, igaz, nem BL-döntőt. Mindig mondom neki, nyugodjon meg, csak a hétvégi két meccsre koncentráljon, hiszen olyat tud, amit más játékos nem. A Győr pedig kerülhet olyan szituációba, amikor váratlan húzásokra lesz szükség" - mondta a Borsonline-nak.

Ki lehet az ellenfél?

A másik ágon a címvédő bukaresti csapat a Vardar Szkopjéval mérkőzik. Ez még csak a negyedik egymás elleni meccsük lesz, tavaly januárban és februárban a macedónok nyertek, a májusi elődöntőben pedig a románok győztek.

Az orosz Irina Gyibirova - leánykori nevén Poltorackaja - lehet az első a női mezőnyben, aki játékosként és edzőként is BL-t nyer. A Vardar 38 éves szakvezetője a 2005-ben győztes dán Slagelse, valamint a 2008-as aranyérmes orosz Zvezda Zvenyigorod irányítója volt.

A macedón együttesnek a mostani szezonban - Indira Kastratovic és David Davis után - Gyibirova már a harmadik vezetőedzője. Hasonló a helyzet a CSM Bucurestinél is, amely Kim Rasmussen irányításával nyert tavaly májusban, a dán tréner azonban az idény végén távozott, és a magyar női válogatott szövetségi kapitánya lett. Utódját, Jakob Vestergaardot a csoportkör idején Aurelian Rosca váltotta, áprilisban pedig a svéd Per Johansson ült le a kispadra, sőt már azt is bejelentették, hogy nyártól Helle Thomsen lesz a szakvezető.

Kim Rasmussen tavaly még BL-t nyert a Bucurestivel, ma már a magyar válogatottat irányítja Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

A Buducnost két kulcsjátékosáról is tudni lehet, hogy nyáron az egyik nagy riválishoz igazol, Cristina Neagu hazatér Bukarestbe, Dragana Cvijic pedig a Vardart választotta.

Az idei szezonban a címvédő bukarestiek gyengébb eredménysort mutathatnak fel a négyes mezőny többi tagjánál, ugyanis összességében kilenc győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel jutottak el az elődöntőig. A Győrnek és a Vardarnak egyaránt egy döntetlenje és két veresége, a Buducnostnak pedig három veresége volt a 11 győzelem mellett.

A BL góllövőlistáját a Vardar szlovén balátlövője, Andrea Penezic vezeti 87 találattal, a legjobb győri, a norvég Nora Mörk a nyolcadik helyen áll 78 góllal.

Andrea Penezic a gólkirálynőjelölt Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

Madagaszkáron és Mauritiuson közvetítik A magyar szövetség szerint a szombati és a vasárnapi meccsek előtt sem lesz helyszíni jegyárusítás, és már az MKSZ internetes felületén is csak korlátozott számban kaphatóak belépők, vagyis minden bizonnyal ismét telt házat jelentő 12 ezer néző láthatja a mérkőzéseket. A többi között Mauritiuson és Madagaszkáron is lesz televíziós közvetítés a női kézilabda Bajnokok Ligája hétvégi, budapesti négyes döntőjének mérkőzéseiről. Világszerte 21 televíziótársaság összesen 55 országban közvetíti a Final Fourt, amely így vélhetően rekordnagyságú - több mint 180 millió embert jelentő - közönséget vonz majd a képernyők elé. Madagaszkáron, Mauritiuson, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában az úgynevezett MENA-régió országaiban, valamint Kanadában, az Egyesült Államokban és Koszovóban is élőben adják majd a meccseket.

A budapesti négyes döntő programja:

szombat, elődöntő:

Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győri Audi ETO KC 15.15

CSM Bucuresti (román)-Vardar Szkopje (macedón) 17.45

vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért 15.15

döntő 17.45

A mérkőzéseket a Sport TV és az Origo is élőben közvetíti, sőt livescore alkalmazásunkon keresztül is nyomon követheti az eredmény alakulását.