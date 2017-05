Görbicz a BL-döntőbe vezette a Győrt

A Győri Audi ETO - akárcsak tavaly, az idén is - legyőzte a Buducnost Podgoricát a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének budapesti elődöntőjében. A magyar csapat a remek napot kifogó, kilenc gólt dobó Görbicz Anita vezérletével végig vezete, fantasztikusan védekezve 26-20-ra győzött, és készülhet a vasárnapi fináléra.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, elődöntő:

Buducnost Podgorica (montenegrói)–Győri Audi ETO 20-26

Budapest, Papp László Sportaréna, v: Cristina Nastase, Simona Stancu (románok)

a Győr gólszerzői: Görbicz 9, Groot 5, Amorim 4, Broch 3, Bódi 2, Tomori, Mörk, Hársfalvi 1-1



A meccs előtt megkérdeztük az EHF több munkatársát, hogy milyen döntőt várnak, és szerintük melyik csapat nyeri a döntőt, a válaszok:

Amina Idrizi, délszláv szakíró: Vardar és Győr, Vardar nyeri

Chris O'Reilly, az EHF kommentátora: Győr és CSM, Győr nyeri

Vladislav Brindzak, operatív vezető: Győr és Vardar, a Vardar nyeri

Brian Campion, médiafőnök: CSM és Buducnost, Buducnost nyeri.

A hétvégére minden jegy elkelt, így 12 ezer néző buzdíthatta volna a csapatokat, körülbelül 500 hely maradt üresen a kezdő sípszóra, de így is parádés hangulat fogadta az első elődöntő résztevőit:

Görbicz Anita a Final Four szervező bizottságának a meccs előtt így nyilatkozott: "Remélem, irányítóként lépek majd pályára, mert úgy érzem, ezen a poszton tudom a legjobban segíteni a csapatot. De a legfontosabb természetesen az, hogy szerephez jussak. A tavalyi, Buducnost elleni elődöntő egy teljesen más mérkőzés volt, most rendkívül kemény összecsapás vár ránk, de bízom abban, hogy a szurkolóink segítségével idén is sikerül bejutnunk a döntőben" - utalt arra, hogy tavaly ugyanitt az elődöntőben sikerült legyőznie a Győrnek a Podgoricát.

A világ legjobbjának kétszer is megválasztott, 33 éves játékos a szélen kezdett, de klasszisát ott is azonnal megmutatta, az ő góljával szerzett vezetést a hazai csapat.

Aztán Amorim percei következtek, aki három gólt is lőtt, a Győr pedig az első negyed óra végén már 7-4-re vezetett, időt is kért a Buducnost edzője.

Mindössze 21 perc telt el, és Görbicz - aki anyaként most nyerhet először BL-t a már meglévő két győzelem mellé - is feliratkozott a háromgólosok táborába (Neagu tartozott még ide ekkor), majd néhány perc múlva meglőtte negyedik gólját is (emberhátrányban). 10-6 volt ekkor a Győrnek, tehát nemhogy közeledett volna a montenegrói csapat a magyarhoz az időkérés után, még jobban sikerült elhúznunk.

Az utolsó percekben emberelőnyben játszhatott a Győr, de a hajrá nem sikerült olyan jól, mint az első félidő korábbi része, 11-9-re feljött a Buducnost, de szerencsére a végén eladták a labdát, az utolsó másodpercekben Broch halászta le a kapus kidobását és az üres kapuba lőtt.

A szünetben 12-9 ide.

A Győr remekül védekezett, Grimsbö 46 százalékkal védett az első félidőben a győri kapuban, egyedül a montenegróiak két legnagyobb sztárját, Neagut és Bulatovicot nem tudta tartani a magyar védelem, előbbi öt, utóbbi négy gólt lőtt. Ők ketten szerezték tehát a Buducnost összes gólját az első 30 percben.

A második félidőben ugyanolyan villámrajtot vett a Győr, mint az elsőben, Görbicz lőtt két gólt (egyet hetesből, majd egy újabbat szélről), ezzel már hatnál járt, Groot is betalált, és máris 15-9-re elhúztunk.

A 44. percben Tomorit kiállították a román bírók, ez már a harmadik volt neki, így végleg kiállt.

Egyébként több kétes, a Győrt sújtó ítélete is volt a Nastase, Stancu román bírókettősnek. Nem kis sportdiplomáciai siker román részről, hogy egy elődöntőben fújhattak román bírók úgy, hogy a négyes döntőben van egy román résztvevő, a Buducnost legjobbja pedig egy román játékos, Neagu - de ez tényleg csak zárójeles megjegyzés.

A Buducnost azonban a kisebb bírói segédlettel sem tudott közelebb kerülni a magyar bajnokhoz, öt perccel a vége előtt, 23-17-nél már a "Játszik az ETO" rigmustól zengett az aréna.

A hajrában gyors gólváltások zajlottak a tomboló közönség szeme láttára, Görbicz kilenc gólnál állt meg, a Győr pedig nagyon magabiztos, 26-20-as győzelemmel került a döntőbe.