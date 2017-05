A győri lányok gépek, le ne állj velük harcolni!

Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya az Origónak elmondta, hogy az első perctől kezdve nem volt kérdés, hogy a Győri Audi ETO legyőzi a Buducnostot a budapesti Final Four elődöntőjében. Rasmussen nem értette a román játékvezetőket, de annyival jobbak voltak Görbicz Anitáék, hogy nem volt esélye a Podgoricának. Ezt a montenegróiak is elismerték. Helyszíni nyilatkozatok.

A Győri Audi ETO lehengerlő játékkal, kétséget sem hagyva, hogy melyik a jobb csapat, 26-20-ra legyőzte a montenegrói Buducnost Podgoricát (akárcsak tavaly), így bejutott a fináléba.

Ilyen hangulat várta a csapatokat:

Kim Rasmussen tavaly még a Bucurestivel nyert a Budapest Sportarénában BL-döntőt a Győr ellen, ma pedig már a magyar női kéziválogatott szövetségi kapitánya. A dán szakember az első elődöntőt a helyszínen tekintette meg, utána az Origónak elmondta, hogy a Buducnost nem a legjobb meccsét játszotta szombaton délután, és az első perctől kezdve világos volt, hogy ki nyeri az elődöntőt.

"A győri lányok megmutatták, hogy fizikailag ők a legjobbak a világon. Csak a Bucuresti veheti fel velük a versenyt, de mindenkinek nagyon okosan kell játszania a Győr ellen, mert a játékosai gépek. Ha leállsz a Győrrel harcolni, akkor biztos, hogy veszítesz, ilyen egyszerű a képlet. Ha leállsz Yvette Broch-kal harcolni, aki szerintem a világ legjobb védekező játékosa, akkor biztosan veszítesz. Neaguból sokat kivett, hogy vele küzdött, ez pedig a Buducnostból is sokat kivett" - nyilatkozta Rasmussen, aki arra a kérdésünkre, hogy melyik csapat nyeri a Final Fourt, mosolyogva ennyit válaszolt: "Nem mondhatom meg."

"Ez nem a mi napunk volt - kezdte Christina Neagu, aki hét gólig jutott. - Minden tekintetben jobb volt nálunk a Győr. Nagyon nehéz úgy meccset nyerni, hogy nem lősz elég gólt, velünk most ez történt, ennél sokkal jobban kellett volna támadnunk."

A román diplomácia sem segített

Több kétes, a Győrt sújtó ítélete is volt a Nastase, Stancu román bírókettősnek. (Nem kis sportdiplomáciai siker román részről, hogy egy elődöntőben fújhattak román bírók úgy, hogy a négyes döntőben van egy román résztvevő, a Buducnost legjobbja pedig egy román játékos, Neagu - de ez tényleg csak zárójeles megjegyzés.) Tomori Zsuzsanna az első félidőben nagyon gyorsan kapott két kettő percet, a másodikat egy teljesen értelmetlen helyzetben, amikor

megállt, és beleszaladt egy montenegrói játékos. A második félidőben harmadszor is kiállították Tomorit, így pirosat kapott.

"Nem tudom, mikor láttam ilyenért kiállítást adni - mondta Rasmussen. - Tudom, hogy túl sokan könnyen elesnek, hogy támadó hibát fújjanak az ellenfél ellen, és azt is tudom, hogy szeretnék ezt a mentalitást megállítani. Az idén azonban még egyetlen ilyen kiállítást sem láttam, nem is értem, hogy miért egy ilyen nagy eseményen, egy BL-elődöntőben kell elkezdeni ezt büntetni. Nem hibáztatom a bírókat, megtettek mindent, amit tudtak, a teljesítményük mindenesetre nem volt semmilyen hatással a meccsre, a jobb csapat így is magabiztosan nyert."

A találkozó egyik legjobbja Görbicz Anita volt, aki kilenc góllal vezette a döntőbe csapatát, de ő inkább a védekezést dicsérte. "Nagyon jól játszottunk, csak így nyerhetünk Final Fourt. A védekezésünk és a kapusunk, Grimsö fantasztikus volt! Nem érdekel bennünket a másik elődöntő, és hogy kivel játszunk, meg kell, hogy legyen annak a munkának az eredménye, amelyet elvégeztünk."

A Buducnost jobbátlövője, Katarina Bulatovic úgy látta, ellenfelük ezúttal még a tavalyinál is jobb volt.

"Nagyon jól felkészültek belőlünk, már a meccs elején megmutatták, mit tudnak, és végig domináltak. Sajnos nem találtunk fogást rajtuk. Természetesen nagyon csalódottak vagyunk, hogy idén sem sikerült a döntőbe jutnunk, de el kell ismernünk, hogy az ellenfelünk ma jobb volt nálunk."