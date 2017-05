Görbicz elsírta magát a kamera előtt

Ambros Martin, a Győri Audi ETO edzője hamar le akarta zárni a női kézis BL-döntőt, nem sikerült, de bízott a lányokban. Görbicz Anita a könnyekig meghatódott.

A friss BL-győztes Győr edzője, Ambros Martin, valamint több kulcsjátékos is nyilatkozott a Sport TV-nek a lefújás után. A spanyol edző elárulta, hogy a második félidő elején "hamar le akartuk zárni a döntőt, ezért jöhetett vissza Vardar. Ám a játékosok megmutatták, hogy új fejezetet tudnak nyitni. A hosszabbításban időt akartam kérni, de már nem tehettem meg, viszont tudtam, hogy a lányok képesek megoldani a feladatot. Mindenkit várunk egy bulira Győrben!"

Görbicz Anita láthatóan megrendülten nyilatkozott: "A tavalyi döntő után nehezen dolgoztam fel, hogy Ambros mellőzött, így most neki, és mindenki másnak is meg akartam mutatni, hogy bárhová tesznek, megállom a helyem." Az egyik, merőben szakmai jellegű kérdésre kifakadt belőle: "Nagyon köszönöm a családomnak, rengeteg erőt adtak. Köszönöm (Vincze) Ottónak is, hogy kihozta a fiúnkat, akit nem láttam négy napja, de most itt lehetett."

Nycke Groot viszont szélesen mosolyogva nyilatkozott. Elárulta, hogy "csak az utolsó három másodpercben hittem el, hogy nyerhetünk. Két nap alatt két ilyen meccs rendkívüli terhelést jelent, mindannyian az utolsó energiatartalékainkat mozgósítottuk."

A Győr a harmadik BL-címét nyerte, és harmadik magyar női csapatként gyűjtötte be a trófeát.