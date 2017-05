Hátborzongató izgalmak után BL-győztes a Győr

A Győri Audi ETO egy végig nagyon szoros meccsen, hosszabbítás után 31-30-ra verte a Vardart a női kézis Bajnokok Ligája döntőjében. A zöld-fehérek harmadszor nyerték meg a legfontosabb klubtrófeát.

Női kézilabda Final Four, döntő:

Győri Audi ETO–Vardar Szkopje 31-30 (29-28, 26-26, 15-12) - élő közvetítés

Budapest, Papp László Sportaréna, 12 ezer néző, v: Karina Christiansen, Line Hesseldal Hansen (dánok)

a magyar gólok: Görbicz 7, Broch 2, Groot 6, Amorim 3, Bódi 2, Mörk 6, Knedlikova 2, Tomori 3

A Budapest Sportaréna melletti Aréna Pláza vasárnap délelőtt zöldbe öltözött. Nem tudott az ember öt métert menni úgy, hogy ne fusson bele győri kéziszurkolóba.

"Péntek este óta fent vagyunk Budapesten, kint voltunk az elődöntőn és persze megyünk ma a döntőre is - meséli kérdésünkre János. - Nem kérdés, hogy a Győr megnyeri Final Fourt, mert bár a Vardar tegnap is megmutatta, hogy fantasztikus csapat, de ha jó napot fognak ki Görbiczék, akkor senkinek nincs esélye ellenük. Arról nem is beszélve, hogy ebben a hangulatban nem is lehet más, csak magyar BL-győztes."

Arra a kérdésre, hogy mi lehet a döntő kulcsa, a láthatóan a két döntős csapattal kapcsolatban jól értesült szurkoló így felelt: "A Vardarnak is van két hasonlóan jó sora, erős a cserepadja, de a Győrnél ha nem megy Amorimnak, akkor ugyanazt a teljesítményt tudja nyújtani azon a poszton Tomori is, vagy ha Görbicznek irányítót kell játszani, akkor olyan váratlan húzásokra képes, mint senki más a világon. Az elődöntőben még azt is elbírtuk, hogy Nora Mörk nem volt formában, márpedig egymás után két olyan meccs nincs, amin ő rosszul játszana."

A találkozó előtt a címvédő CSM Bucuresti 26-20-ra megverte a Buducnost Podgoricát a bronzmeccsen. Végképp minden készen állt a Győr–Vardar meccsre. Mindkét döntős nagyon sima meccsen nyert szombaton, a Győr játszott előbb, így a magyar csapatnak két órával több pihenő jutott.

Őrület a lelátón már a meccs előtt Fotó: Polyák Attila - Origo

Ebben a BL-szezonban a Vardar dobta a legtöbb gólt, viszont a Győr kapta a legkevesebbet. A Győr és a Vardar először találkozik a final fourban. Két éve a negyeddöntőben a Vardar kiejtette a sérülésekkel tizedelt Győrt. A legutóbbi szezonban egy csoportban szerepeltek, akkor mindkétszer az ETO nyert.



Pásztor Anna és Radics Gigi tartott egy látványos show-t a döntő előtt, megalapozva ezzel a fantasztikus hangulatot. A show fináléja:

Görbicz, Groot, Grimsbö

Nagy iramban kezdték a meccset a csapatok, az első gólt Radicevic szerezte, ám a Győr fordított Groot és Görbicz góljaival, miközben Grimbsö nagyokat védett (2-2). Az újabb Vardar-gólra hárommal felelt a Győr (5-3), majd újra a szélről voltak eredményesek a vendégek.

Ambros Martín csapata jól védekezett, ám a hajszálvékony előny őrzéséhez kellettek a folyamatos gólok is, a 12. perc elején Groot duplájával lett 8-7 – lehetett volna +2 is, de Broch ziccert rontott. A Vardar szekerét Lacrabere tolta, a játékrész derekán vagy a Győr vezetett, vagy döntetlent mutatott az eredményjelző. Bő negyedóra alatt ötöt dobott Görbicz, amihez aztán Grimsbö is hozzátette a magáét egy spárgával, Mörk és Broch góljaival 13-10-re nőtt a hazai előny.

Amorim kiállításánál a Győr kivédekezett egy emberhátrányt, ekkor öt perce nem esett gól a meccsen. Görbiczék nem kapkodtak még labdaszerzés után sem, végül Mörk törte meg a gólcsendet, immár emberelőnyben, majd rögtön érkezett rá a válasz (14-11). A zöld-fehérek kemény védekezésétől kicsit elbizonytalanodott a Szkopje, a félidő hajrájában Penezic még betalált, de Knedlikova gólja zárta a szakaszt, jobbról, Görbicz hihetetlen keresztlabdája után (15-12).

Illetve Grimsbö védett még egy félelmeteset egy blokkon megpattanó szabaddobásnál. Látszott, hogy minden másodpercben maximálisan kell koncentrálni, de ha ez megvan, a Győrnek áll a zászló.

Fordulás után Amorim gólja adta meg az alaphangot, majd némi keménykedés után Althaus kapott két percet. A félidőben beállt Pessoa jól védett, de a túloldalon is csak egy gól jött össze öt perc alatt. Aztán Radicevic talált be, amire Mörk felelt egy irgalmatlan bombával (17-14).

Amorim lábbal blokkolt, kikülték, de és bár Tomori betalált, a hátrányos szakaszt 2-1-re hozta a Vardar, majd megint Tomori, az egykori BL-gólkirály röptette az ETO-t (19-16).

kézilabda döntő, győr eto - hc vardar Fotó: Polyák Attila - Origo

Néggyel is mehetett volna a Győr, de Tomori elpasszolta magát, kettőre csökkent a különbség. Ambros Martín időt kért. Az ellenfél dobott kapufát, Grimsbö védett ziccert, Lekic kapkodott, így a Győr a támadójátéka akadozását is túlélte, mígnem Bódi vágott Pessoa szeme közé egy kipattanót (20-17).

Amorim nagy helyzetben nem tudott betalálni, majd el-Gauit kiállították, Penezic pedig szépített. Kritikus percek voltak, amikor Groot hátrányból dobott egyet (21-19). Lacrabere büntetőjével egyre olvadt az előny, majd ismét Groot felelt - ez volt az ötödik gólja, ugyanannyinál járt, mint Görbicz.

Althaus az 50. perc elején szépített (22-21), a védekezésben elcsúszó Amorim azonban elöl javította a hibáját. Egy újabb gólváltás után ismét kettővel ment a magyar csapat, amikor Althaus zsinórban a harmadik gólját dobta az időkérés után, majd meglett a negyedik is (24-24).

Nem lehetett már fokozni a feszültséget Fotó: Polyák Attila - Origo

Ekkor Covicot küldték le, de Amorim nem tudott élni a helyzettel, ráadásul leküldték Grootot is. Radicevic kapufát lőtt, Tomori viszont gólt, ahogy Lekic is (25-25). Tapintani lehetett a feszültséget a csarnokban, öt perc sem volt hátra, majd Knedlikova gólja helyett Görbicz dobhatott büntetőt, be (26-25).

Kimaradt Vardar-akció után Penezicet küldték le (Groot bánta az ütését), Görbicz viszont nem tudta kettőre növelni az előnyt. A Vardar kapus nélkül ment az egyenlítésért, egy perc és hét másodperc volt hátra. Össze is jött az egyenlítés, amikor Ambros Martín kért időt. Fórban támadott a Győr, de Mörknél belemenést fújtak. Lekic a falba dobott egy időntúlit, hosszabbítás következhetett (26-26).

Lazovic fontos gólokkal tartotta meccsben a Vardart Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

A Győr a hatodik BL-döntőjén a harmadik győzelméért harcolt, elszántan: Mörk gólja indította a túlórát, utána Groot végigszaladt a pályán, el egy védő mellett, és behajította a ziccert (28-26). A holland sztár egy hetest is kiharcolt utána, Görbicz állt oda, és a harmadik hetesét is bevarrta. Mavsar a bal szélről szépített, majd Lekic két másodperccel az első öt perc vége előtt 29-28-ra módosította az állást.

Az utolsó szakaszban kijöttek emberfogásra a szkopjeiek, de ezt Knedlikova góljánál bánhatták. Broch kapott két percet, Lacrabere bevágta a szabálytalanságért megadott hetest (30-29). Groot lövése mellé ment, maradt egy perc emberhátrány, ám Lacrabere-nél belemenést fújtak.

Mörk hátrányból is betalált egy szóló végén, amibe minden energiáját beleadta (31-29). Szűk egy perccel a vége előtt Lacrabere értékesített egy hetest, majd egy faulttokkal teli győri támadásban lecsurgott a maradék 45 másodperc. Maradt a 31-30, harmadszor nyert Bajnokok Ligáját a Győr.

Lefújás után önfeledt ünneplés kezdődött, Görbiczék a Magyar népmesék dallamát énekelték, a közönség is tombolt, majd elsötétült az aréna, következett a díjátadó ünnepség.

A csapatok átvették az érmeket, Groot lett a Final Four legjobbja, majd az EHF nyakkendősei átadták az aranyérmeket is a győztesnek. Még Löke is kapott egy érmet, mert a sorozat elején még ő is játszott. És ne feledkezzünk meg Görbicz Anitáról sem, aki két meccsen 16 gólt lőtt, jövő héten lesz 34 éves, harmadik BL-győzelme, először nyert anyaként, először nyert úgy, hogy szélsőként kellett játszania és beállt a sorba.