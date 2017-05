Görbicz Anita jövő héten lesz 34 éves, ehhez képest a Final Fourban két meccsen 16 gólt dobott, méghozzá úgy, hogy irányító helyett szinte végig szélsőként kellett játszania. Kérdésünkre azt mondta, nagyon mélyről jött vissza, kemény két év van mögötte, a mostani teljesítménye pedig mutatja, hogy nem szabad őt leírni. Yvette Broch, Nora Mörk és Kari Aalvik Grimsbö is nyilatkozott az Origónak, miután a Győri Audi ETO legyőzte a Vardar Szkopjét, így megnyerte a női kézilabda Bajnokok Ligáját.

Görbicz Anitával bő másfél órával a meccs vége után tudtunk végre beszélni, addig adta az interjúkat az ünneplés után.

A döntő volt a fárasztóbb, vagy az újságíróknak válaszolgatni? - kérdeztük tőle nyitásként. "Most ezek az interjúk nagyon fárasztóak, de persze nagy boldogsággal teszem ezt is, csak már nincs olyan jó illatom ettől a sok pezsgőtől ez egy kicsit ciki" - nevetett.

Nagy Feró is gratulált neki, az ölelésről lecsúsztunk:

Ez a harmadik BL-győzelme, de az első, amit anyaként nyert meg, Az Origo kérdésére elmondta, hogy ezt teljesen másképp éli meg.

Hogyne lenne más, egyfolytában sírok, mióta vége van a meccsnek. Mindegyik győzelmemet nagyon nagy öröm kísérte, de ebben a harmadikban két kemény évem volt, ezért ez különleges a számomra. Örülök neki, hogy erre a két napra kerültem ilyen jó formába, és be tudtam bizonyítani, hogy nem szabad leírni még ennyi évesen sem" - utalt arra, hogy a Final Four két meccsén 16 gólt dobott.

A meccs után egyébként a kisfia volt az ünneplés egyik központi szereplője, hosszan mutatták a tévékamerák is, ahogy táncol a csapattal.

Kisfiával a BL-győzelem után Fotó: Polyák Attila - Origo

Kérdésünkre, hogy gondolta volna-e két éve, hogy most, közel 34 évesen (május 13-án ünnepli a születésnapját) szélsőként fog bajnokságot nyerni, így válaszolt: "Őszintén? Nem. Ez a komoly hercehurca körülöttem engem is mélyen érintett, ezért is mondtam, hogy kemény két évem volt. Várom a következő kihívást."

Mentálisan tökéletesek voltak

Egy kicsit szakmázott is Görbicz, elmondta, hogy teljesen más az idei Győr, mint a tavalyi, amely akkor elveszítette a BL-döntőt. "Voltak ebben a szezonban is vereségeink, tanultunk azokból is és a tavalyi BL-döntőből is. Mondtam szombat este a lányoknak, hogy az elődöntőben ott álldogáltam a szélen és azt néztem, hogy milyen szépen és okosan játszunk, ez azt jelentette, hogy nem csak taktikailag, de mentálisan is teljesen rendben voltunk. A rendes játékidő végén sem jutott eszünkbe a tavalyi döntő, ha eszünkbe jutott volna, akkor veszítünk."

A harmadik BL-győzelme Fotó: Polyák Attila - Origo

Kim Rasmussen, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya a Final Four helyszínén az elődöntő után az Origónak azt mondta, hogy Yvette Broch a világ egyik legjobb védekező játékosa, a 26 éves holland játékos a döntőben is fantasztikusan védekezett, amit megfejelt még két góllal.

"Csapatként játszottunk jól, harcoltunk és keményen védekeztünk. Éreztük már a meccs előtt, hogy megnyerhetjük, és szinte végig vezettünk is. Egy éve várom ezt a pillanatot - mondta Broch, aki az Origo kérdésére elárulta azt is, hogy mit mondott nekik Ambros Martín a hosszabbítás előtt. Azt mondta, hogy maradjunk nyugodtak, csak hozzunk ki magunkból mindent és élvezzük a játékot. Így is tettünk. Én teljesen elkészültem minden erőmmel, de azért még egy kis energiát mozgósítok valahonnan az ünneplésre."

Az első negyedórát és a második félidőben pár percet leszámítva szinte tökéletes volt a védekezés Fotó: Polyák Attila - Origo

Nora Mörk az elődöntőben kevésbé mutatta meg klasszisát (csupán egy gólt dobott), a fináléban azonban hat góljával, a kimagasló küzdeni akarásával és a többiek folyamatos biztatásával oroszlánrészt vállalt a sikerből.

"Az elődöntőben idegesebb voltam, mint most, mert ha nem jutsz be a döntőbe, akkor nincs esélyed arra, hogy megnyerd a Bajnokok Ligáját. A döntő nagyon nehéz meccs volt, többször kellett megnyernünk, mert hiába húztunk el, mindig feljött a Vardar. Igaz, ez sokat kivett belőlük, a hosszabbításban már éreztem, hogy több energiánk van. Nyugodtak tudtunk maradni, ez döntött."

Mörk lőtte az utolsó győri gólt:

A 26 éves világbajnok norvég játékos 2011-ben a Larvikkal már nyert Bajnokok Ligáját, de ezt nagyobb győzelemnek tartja. "Nem volt tökéletes szezonunk, ez a meccs sem volt az, de nem lehetnék most boldogabb. Ezért jöttem Győrbe és mindjárt az első évemben meg is nyertem a BL-t. Amikor a Larvikkal győztünk, akkor első norvég csapatként nyertük meg a sorozatot, fantasztikus volt, de itt, 12 ezer néző előtt így nyerni még nagyobb boldogság. Ez a Győr is jobb, mint az a Larvik volt. A szurkolóknak köszönjük még egyszer, elképesztően sok energiát kaptunk tőlük."

A szurkolók is odatették magukat a hétvégén Fotó: Polyák Attila - Origo

Az elődöntőben egészen kiválóan védett Kari Aalvik Grimsbö, aki a döntő első félidejében nem találta a ritmust, de az első negyedórában kapott 10 győri gól azt mutatja, hogy a védekezés sem állt még akkor össze, utána azonban ő is feljavult és ezzel együtt a védelem is.

"Jó kérdés, nem tudom, mi történt az első negyed órában - kezdte az Origónak a 32 éves kapus. - Nagyon könnyen átjöttek rajtunk, nem zártuk le előttük, sok területet hagytunk nekik. De ahogy támadott a Vardar, az sok energiát kivett belőlük, én végig nyugodt voltam, biztos voltam, benne, hogy lassan összeáll a védekezésünk és ők is többet fognak hibázni, így is történt. Egyszerűen leírhatatlan volt, amit a közönség művelt, világéletemben emlékezni fogok erre az estére. Európa legjobb csapatának vagyok a tagja, ez fantasztikus érzés."

A Győri Audi ETO harmadszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját.