A címvédő Bukarest nyerte a final four bronzcsatáját

A címvédő CSM Bucuresti nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének bronzmérkőzését, miután a román csapat 26-20-ra legyőzte a szombati elődöntőben a Győri ETO-tól sima vereséget szenvedő Buducnost Podgoricát.

Már az első félidőben többször is öt góllal vezetett a CSM, de a szünet előtt összekapta magát a Buducnost és felzárkózott egyetlen gólra (12-13). A második félidőben aztán szép lassan felőrölte ellenfelét a román együttes, amely végül hatgólos különbséggel nyerte meg a bronzmérkőzést.

A két szombati elődöntő után tehát a vasárnapi első mérkőzés is viszonylag simán, az egyik csapat nyomasztó fölénye mellett dőlt el. A Buducnost 2016 után 2017-ben is a Final Four negyedik helyén végzett, a bukarestiek pedig a tavalyi végső siker után ezúttal is érmet szereztek.

A négyes döntő fináléját a Győr és a Vardar Szkopje vívja, a 17.45-kor kezdődő találkozót az Origo Sport élőben közvetíti.