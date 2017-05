Amikor kellett, összekapta magát a Győr

Hullámhegyek és hullámvölgyek váltakoztak az idény során, de ez a csapat mindig bizonyította az erejét, és amikor kellett összekapta magát - értékelte a női kézilabda Bajnokok Ligája-szezont a győztes Győri Audi ETO KC klubelnöke.

Bartha Csaba hétfőn az M1 aktuális csatornán emlékeztetett arra, hogy idegenbeli sikerek után, a címvédő CSM Bucuresti romániai legyőzését követően jelentette be a világklasszis beállós, Heidi Löke október végén, hogy gyereket vár, ami nehéz feladat elé állította a klubvezetést.

"Akkor azt mondtam, és most is tartom, hogy ha őt akarja valaki pótolni, akkor férfit kell igazolnia" - ismételte meg, megemlítve még a negatívumok között az idegenbeli negyeddöntős metzi vereséget, illetve azt, hogy menet közben - október elején - a vezetőedző, Ambros Martín román szövetségi kapitány is lett.

Bartha Csaba elismerte, hogy egy ilyen szerepvállalásnak egy klubvezető nem örül, de - utalt rá - a korábban kötött szerződés alapján nem volt ütőkártya a kezükben, hogy ezt megakadályozzák.

"Utólag azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon céltudatos ember, rendkívül sokat dolgozik, és talán még inkább motiválta, hogy bizonyítson a győri szurkolóknak, hogy meg tudja állni a helyét két fronton is" - tette hozzá.

A Bajnokok Ligája megnyeréséig nagyon hosszú folyamat vezet el, az első és második csoportkörben és a kieséses mérkőzéseken is jól kell teljesíteni - mondta.

"26-26-os állásnál, a rendes játékidő utolsó 50 másodpercének kezdetén azt mondtam, na, ezt modellezze valaki előre, hogy ilyenkor mit kell csinálni, mi a jó döntés, mi a megfelelő figura" - idézte fel a hosszabbítás előtti, kiélezett pillanatokat.

Bartha Csaba megemlítette, hogy nagyon sok munka van ebben a sikerben, a stáb nap mint nap azon fáradozik, hogy a csapatnak mindene meglegyen. Kiemelte a szurkolók támogatását, akik közül sokan idegenbe is elkísérik a kedvenceket, és a hétvégén a Papp László Arénában is rengetegen biztatták az együttest. Külön kiemelte, hogy "csodálatos fogadtatásban" részesültek Győrben, amikor éjfél után hazaértek.

A Győri Audi ETO KC a budapesti Final Four szombati elődöntőjében 26-20-ra verte a montenegrói Buducnost Podgoricát, majd a vasárnapi fináléban hosszabbítás után 31-30-ra a macedón Vardar Szkopjét, így története során harmadszor nyerte meg a BL-t.