Utolsó másodperces kosárral nyert Szlovénia

A csütörtöki 13 pontos vereséget követően pénteken egy utolsó másodpercben esett kosárral kapott ki Szlovéniától az Európa-bajnokságra készülő magyar női kosárlabda-válogatott Székesfehérváron.

Felkészülési mérkőzés:

Magyarország-Szlovénia 79-81 (12-15, 25-25, 19-23, 23-18)

Székesfehérvár, MKOSZ Aréna

Magyarország: Fegyverneky 9/6, Nagy D. 11/9, Nagy- Bujdosó 16/12, Krivacsevics 1, Raksányi 8. Cserék: Zele 7, Katona 3/3, Varga Z. 6, Simon 3/3, Horváth B., Dubei, Licskai 3/3, Határ 10, Szamosi 2. Szövetségi kapitány: Stefan Svitek

Szlovénia: Lisec 8, Oblak 13/3, Zdolsek 6, Abraovic 5, Evans 8. Cserék: Ljubenovic, Prezelj 2, Rupnik 12/6, Jakovina 7/3, Trebec 12, Ocvirk 8. Szövetségi kapitány: Damir Grgic

A magyar csapatból ezúttal is hiányzott a válogatottunkhoz május végén csatlakozó Courtney Vandersloot, valamint a kisebb sérüléssel bajlódó Medgyessy Dóra. Lendületesen kezdtek a mieink, Nagy-Bujdosó Nóra hárompontosa meg is adta a mérkőzés alaphangját. Nagy Dóra is aktívan játszott, több középtávoli kísérletet is elengedett, de a 19 éves játékos többször is célt tévesztett. Az első negyed kiegyenlített küzdelmet hozott, a legszebb momentum Zele Dorina nevéhez fűződött, aki teljesen kitekert helyzetből értékesített egy ziccer, majd egy büntetőt is dobhatott, mivel rácsaptak a kezére.

A második negyedet némileg álmosan kezdte a magyar válogatott, így a szlovének gyorsan elhúztak nyolc ponttal, azonban a csereként érkező Licskai Zsófia hárompontosa felébresztette a magyarokat. Ezután Nagy Dóra és Fegyverneky Zsófia is ziccert dobott, így ismét fej-fej mellé került a két csapat, de sajnos ez nem tartott sokáig, mert a szlovének kihasználták a hibáinkat. Két perccel az első félidő vége előtt úgy tűnt, ismét komoly előnyre tehetnek szert a vendégek, azonban Simon Zsófia triplája, és Raksányi Krisztina középtávoli dobása ismét visszahozta a magyar csapatot. A dudaszó előtt még Fegyverneky eresztett meg egy gyönyörű tempódobást, így a mieink csak három pont hátránnyal mentek a szünetre.

A fordulás után másfél percig nem dobtak pontot a csapatok, majd a mezőny egyik legjobbja, Teja Oblak szerzett egy kétpontost a büntetővonal magasságából. A mieink részéről Krivacsevics Tijana értékesített egy büntetőt, majd Nagy Dóra, Katona Szidónia és Nagy-Bujdosó Nóra is baloldalról jelentkezett egy csontnélküli hármassal, így átvettük a vezetést. Három perccel a negyed vége előtt ismét a szlovének vezettek, de csak elenyésző kétpontos különbséggel. A hajrá azonban ismét a vendégeké volt: Trebec kétpontosával, majd Rupnik hármasával hétpontos előnnyel várhatták az utolsó negyedet a szlovének.

Az utolsó negydet Varga Zsófia középtávoli tempója indította, de Zdolsek az ellentámadás után azonnal visszaállította a hétpontos különbséget. Három perccel a vége előtt ismét felcsillant a fordítás reménye: Varga Zsófia duplája, majd Nagy-Bujdosó Nóra triplája után csak két pont volt a különbség. A vendégek minden tartalékukat bevetették, és sikerült újra hatpontos előnyt kiharcolniuk, de Nagy Dóra visszahozta a mieinket. Ha másodperccel a vége előtt Nagy-Bujdosó értékesített két büntetőt, így az állás 79-79-re módosult. Öt másodperccel a vége előtt azonban még a szlovének támadhattak és egy betörés után Tina Trebenc ziccere a gyűrűn pörögve, lassan becsorgott, így a szlovén válogatott ismét győzni tudott. Igaz, a csütörtöki 13 pontos különbség helyett, csak kettővel, 81-79-re.

Az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott mindenképpen építhet erre a produkcióra, és azt is meg kell jegyezni, hogy a szintén az Eb-re készülő szlovének sokkal előrébb tartanak, míg a mieink csak a napokban kezdték az érdemi munkát, ráadásul Stefan Svitek még nem is számolhatott a teljes kerettel.