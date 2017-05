A röplabda-szövetség anyagi helyzete stabil, de tartalékai nincsenek

A Magyar Röplabda Szövetségnek (MRSZ) tavaly sikerült rendbe tennie gazdálkodását, új támogatói is vannak és a sportág visszakapta helyét a televízió képernyőjén is - jelentette ki Kovács Ferenc elnök.

Az expozéban, amely a szombati közgyűlésen hangzott el, az MRSZ első embere hangsúlyozta: a szövetség külön hangsúlyt fektet a válogatottak menedzselésére, és komoly sportdiplomáciai sikerként értékeli, hogy a női csapat idén elindulhat a World Grand Prix-sorozatban, illetve azt is, hogy a röplabda bekerült a TAO-sportágak közé, amely egy új lehetőség, de egyben nagy felelősség is. A közgyűlésen már annak tudatában fogadták el, hogy a sportág várhatóan július 1-től csatlakozik a társaságiadó-kedvezményt kapó látványsportágakhoz. A sportág által már nagyon várt TAO-törvényt a tervek szerint május 23-án, kedden terjesztik be a Parlament elé, s az erről való szavazásra várhatóan június 13-án kerül sor.

Ludvig Zsolt főtitkár az egyik legfontosabb eredménynek azt nevezte, hogy a szövetség által létrehozott, tavaly még 3,5 milliós adóssággal rendelkező Hunvolley Event Kft. mostanra nyereségessé vált. A főtitkár azt is elmondta, hogy a szövetség anyagi helyzete stabil, ugyanakkor a végletekig kihasznált, s jelenleg nincsenek tartalékai. Ezen az idei évben szeretnének változtatni.

Elhangzott, hogy az MRSZ a tavalyi évben nagy sikerű Magyar Kupa-döntőt, U19-es Európa-bajnokságot, felnőtt női Eb-selejtezőt és Európa Ligát, valamint strandröplabda országos bajnokságot és utánpótlás MEVZA-tornát is rendezett. Idén ifjúsági olimpiai selejtezőnek és CEV-Satellite nemzetközi strandröplabda-tornának, valamint férfi Európa Liga-fordulónak lesz házigazdája Magyarország, de - amint azt a főtitkár elmondta -, előfordulhat, hogy végül a női World Grand Prix egyik állomása is itt lesz. Az eredetileg rendező Venezuelában ugyanis jelenleg polgárháborús állapotok uralkodnak, s a Nemzetközi Röplabda Szövetség felvetette, hogy ha ez nem változik, akkor vegye át Magyarország a rendezést.