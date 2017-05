Eklemoviccsal nem lehet vitába szállni a FINAL4 előtt

Optimista, mert ezúttal nem úgy megy a Veszprém Kölnbe a férfi kézilabda-BL Final4-ra, hogy "most vagy soha". Ősszel rengeteg meccset vívtak, ami nehéz volt, de az elmúlt hónapokban összeállt a csapat játéka, és a játékosok tapasztalata is segíthet, akikben már nem dolgozik a tavalyi döntő emléke. Mindezekről Nikola Eklemovics, a Telekom Veszprém sportigazgatója beszélt a Sport TV Mai helyzet című műsorában.

Immár zsinórban negyedik alkalommal lesz ott a férfi kézilabda-BL Final4-jén a Telekom Veszprém június 3-4-én. „Az elmúlt három évben mindig azt lehetett érezni, hogy "most vagy soha", nagyobb felfordulás volt, mint most, de én ettől inkább még inkább optimista vagyok a Final4 kapcsán. Egy ilyen szezon után, amikor az elején nem nagyon ment a játék, nagyon sok meccs volt, a játékosok túl voltak terhelve, most viszont eljutottunk a szezon utolsó pár mérkőzéséhez, mindenki egészséges, és nagyot fogunk harcolni, az biztos – mondta a hangulatról Nikola Eklemovics, a Telekom veszprém sportigazgatója a Sport TV Mai helyzet című műsorában.

„Egy olimpia után szeptembertől-decemberig több mint 40 mérkőzéses sorozatunk volt. Ez nagyon nehéz, még ha sok játékosunk is van. Mindenki számára új volt ez a feladat, a klub a játékosok és az edző számára is. Hála Istennek most a végén vagyunk, és reméljük, hogy az eredmények végül olyanok lesznek, amilyeneket a szezon előtt akartunk" – tért ki a sportvezető a több frontos terhelésre. Azt hozzátette, hogy egy kiváló csapat ellen játsszák a magyar bajnoki döntőt, a Szeged az elithez tartozik és ezek a meccsek egy ilyen jó csapat ellen nagyon hasznosak a Final4 előtt.

„Két nap van egy elődöntő és egy döntő, a négy ott lévő csapat jó, apróságok, egy kapusteljesítmény, egy lépéshiba, egy belemenés fognak dönteni minden meccsen. Teljesen mindegy, hogy ki ellen játszunk az elődöntőben. Nagyon tiszta számolás, hogy mind a két meccset meg kell nyernünk, ha BL-t akarunk nyerni – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a PSG vár a Veszprémre az elődöntőben, és hogy milyen nehéz torna a Final4, ahol a másik elődöntőt a Barcelona és a Vardar Szkopje vívja. A játékosok tapasztaltak, sok nagy csatát megvívtak már, és tudják mire számíthatnak, ez pedig előny lehet.

A tavalyi döntőről is beszélt: „Szerintem hosszú ideig a játékosok fejében volt a tavalyi döntő, de én úgy látom, hogy most, az utolsó pár hónapban már nem. Remélem, ezt fogjuk látni június 3-4-én! Óriási a motiváció a játékosokban, reméljük, ezt végig tudjuk vinni."

Az esélyek is szóba kerültek: „Mindenkinek volt jó időszaka, a négy csapatból talán legkevésbé nekünk. De ez most lényegtelen, az utolsó pár hónapban nagyon jó játékot mutat a Veszprém. Bízom benne, és látom a játékosokon, hogy meg tudjuk tartani a tüzet, ezt meg tudják csinálni. Nem tudom megmondani, ki ellen lenne jó játszani, ha továbbjutunk. Nekünk csak a saját játékunkra kell fókuszálni, és hogy hogyan készülünk a következő meccsre."

A Final Four mérkőzéseit a Sport1 közvetíti élőben június 3-4-én