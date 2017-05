Budapest a vízilabda fővárosa lett

Hatalmas LED-kivetítők, telt ház a döntőre, két magyar csapat - ezt tudja a férfi vízilabda Bajnokok Ligája budapesti hatos döntője, a csütörtöktől szombatig tartó Final Six.

Két magyar csapat, a ZF-Eger és a Szolnoki Dózsa-Közgép is nekivág a pólós BL budapesti hatosdöntőjének, amelyet május 25-28-ig rendeznek a Duna Arénában. Ez lesz az első komoly nemzetközi rendezvény a vizes vb-re épült úszópalotában.

Nemcsik Balázs a szervezők részéről köszönte a média érdeklődését, ami azért is fontos, mert a céljuk az uszoda megtöltése: "Már most eladtunk kilencezer jegyet, a döntőre pedig telt házat remélünk majd. A meccseket húsz kamera közvetíti majd, a LED-falakon a helyszínen is jól látszik majd minden apró részlet" - tette hozzá Nemcsik.

Az Olimpiakosz pólósai Budapestet a "vízilabda fővárosának" nevezték, a szomszédos asztalnál ülő BL-címvédő, a Jug Dubrovnik játékosai sem mordultak fel e szavak hallatán.

A két magyar, a görög és a horvát csapat mellett két olasz indul a tornán, a Brescia és az elmúlt tíz évben öt győzelmet arató Pro Recco. Az utóbbiak visszavennék a címet a Jugtól, különösen mivel a tavalyi nagydöntővel ellentétben idén teljes a csapat, nincsenek sérültjeik.

A LEN Bajnokok Ligája Final Six programja:

Május 25., csütörtök, negyeddöntők:

19.00 Olimpiakosz–Jug Dubrovnik

20.30 ZF-Eger–AN Brescia

Május 26., péntek:

17.30 Az 5. helyért

19.00 Olympiakosz–Jug Dubrovnik győztese – Pro Recco (1. elődöntő)

20.30 ZF-Eger–AN Brescia győztese – Szolnoki Dózsa-Közgép (2. elődöntő)

Május 27., szombat:

15.15 A 3. helyért

16.45 Döntő