Hárai BL-elődöntőbe vezette az egri pólósokat

Elődöntőbe jutott a ZF-Eger a vízilabda Bajnokok Ligája budapesti hatos döntőjében, miután 6-4-re legyőzte a Bresciát. A hat egri gólból hármat Hárai Balázs szerzett. Az elődöntőben magyar rangadó lesz, míg a másik ágon a címvédő Jug Dubrovnik a Pro Reccóval meccselhet.

Jól kezdte a vízilabda Bajnokok Ligája budapesti hatos döntőjét az Eger, amely Hárai Balázs góljával vezetést szerzett a Brescia ellen. Dabrowski Norbert csapata a sorozat korábbi fázisában két olasz csapattól is kikapott, így ideje volt hasznosítani a tapasztalatokat, és revánsot venni. Ennek ellenére a következő két gólt az olaszok dobták, és még egy felső léccel is jelentkeztek. Mielőtt azonban elhúzott volna a Brescia, Hárai révén az egriek is kihasználtak egy fórt (2-2). Nem könnyen, de sikerült ikszre hozni a nyitónegyedet, amihez Branislav Mitrovic kapusbravúrjai is kellettek.

Oda-vissza kapufákkal indult a második negyed, majd Alessandro Nora ismét a Bresciát juttatta vezetéshez (2-3). Az Eger nem tudott válaszolni, fórokat hibázott, mígnem Uros Cuckovic megtörte a rossz szériát, utána viszont elkapkodta az akcióit.

Térfélcsere után sokáig nem esett gól, Hosnyánszky csavarból szétlőtte a kapufát, a túloldalon pedig előnyből talált lécet Petar Muslim. Aztán a meccs eleje óta először ismét vezetett az Eger, Kovács Gergő góljával, és az 5-3 is összejöhetett volna, ha a két fórból legalább egyet sikerül kihasználni. Ehhez képest Muslim fergeteges bombagóllal egyenlített (4-4), jöhetett a záró szakasz.

Idegesen kezdtek a csapatok, majd Boris Vapenski lövése szerencsésen becsorgott a "gólvonalon" túlra (5-4). Utána sikerült végre, ami az előző negyedben nem, Hárai kihasznált egy előnyt, kettővel meglépett az Eger. Lehetett volna még nagyobb a különbség, de Erdélyi Balázs ötöst hibázott három perccel a lefújás előtt. Baj mégsem lett, a kiválóan védekező Eger látszatra megfogta a kapkodó olaszokat. A magyar csapat góljainak felét a 30 éves világbajnok center, Hárai vállalta.

Az Eger pénteken a Szolnokkal játszhat elődöntőt. Története eddigi egyetlen Final Six szereplésén ugyancsak a Tisza-partiakkal játszott a második napon, akkor az ötödik helyért, és meg is nyerte a "csalódottak csatáját".

Letette a névjegyét a Dubrovnik

A korábbi negyeddöntőben a címvédő Jug Dubrovnik félelmetesen magabiztosan intézte el az Olimpiakoszt: már a félidőben 7-2-re vezetett, onnantól kezdve pedig őrizte az előnyét. Bár a görögök produkáltak egy 5-3-as negyedet, ez összességében semmire nem volt elég, pontosabban egy 11-8-as vereségre igen. Figyelemre méltó, mennyire egyenlően oszlottak meg a horvátok góljai: a 11 találatot heten jegyezték, és senki sem lőtt kettőnél többet.

A Dubrovnik pénteken döntőnek is beillő rangadót játszik majd az elmúlt tíz évben öt BL-t nyerő Pro Reccóval.

A Bajnokok Ligája Final Six negyeddöntői:

Eger–Brescia 6-4 (2-2, 1-1, 1-1, 2-0)

A magyar csapat gólszerzői: Hárai 3, Cuckovic, Kovács, Vapenski

Jug Dubrovnik–Olimpiakosz 11-8 (3-1, 4-1, 3-5, 1-1)

A további program:

Május 26., péntek:

17.30 Az 5. helyért: Olimpiakosz–Brescia

19.00 1. elődöntő: Jug Dubrovnik–Pro Recco

20.30 2. elődöntő: ZF-Eger–Szolnoki Dózsa-Közgép

Május 27., szombat:

15.15 Bronzmeccs

16.45 Döntő