A Szolnok nyerte a magyar csatát a BL-döntőért

Nehezen indult a Szolnok számára az Eger elleni pólós Bajnokok Ligája-elődöntő, de a félidő után nem adott esélyt ellenfelének a tavalyi bronzérmes. A szombati döntőben a Cseh Sándor csapata a Jug Dubrovnikkal döntőzhet majd.

Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, elődöntő:

ZF-Eger – Szolnoki Dózsa Közgép 5-7 (2-1, 0-2, 1-2, 2-2)

gól: Hárai, Bedő, Kovács G., Lőrincz, Hosnyánszky, ill. Crousillat, Prlainovic 3, Younger 3

Magyar rangadót rendeztek a pólós BL budapesti hatosdöntőjének második elődöntőjében: az Eger a Szolnokkal találkozott. Az elmúlt időszakban jobbára a Szolnok jött ki jobban a két csapat párharcából, ráadásul az Eger csütörtökön kőkemény negyeddöntőt vívott az olasz Bresciával: az utolsó negyed 4-4-ről indult, végül Dabrowski Norbert együttese 6-4-re győzött. Ugyanakkor a két csapat játszott már Final Six-meccset, 2015-ben, Barcelonában az ötödik hely volt a tét, és az Eger nyert 8-7-re.

Jól kezdett az Eger, nyoma sem volt a csapaton a fáradtságnak: a negyeddöntő hőse, Hárai Balázs gólja nyitotta a találkozót, és védekezésben is többször remekelt a csapat. Márpedig Dabrowski a csütörtöki meccs után éppen a jó védekezés fontosságát emelte ki az Origónak, a kritikus fórok kihasználása mellett. Szolnoki részről a francia Ugo Crousillat egyenlített, majd mindkét oldalon kimaradtak a helyzetek. A nyitónapon remeklő egri kapus, Branislav Mitrovic most is formában volt, ráadásul a szintén szerb Andrija Prlainovic kihagyta ellene az ötméterest. Az egriek eltökéltségét jól mutatta a kiváló védekezésük, az volt a kérdés, hozzá tudják e tenni a gólokat elöl. Még az első negyed vége előtt sikerült, Erdélyi Balázs centerezését Bedő Krisztián húzta a kapuba (2-1) - ráadásul Mitrovicnak jutott ideje egy újabb bravúrra is.

Egy nagy ZF-helyzettel és Zivko Gocic zúgó kapufájával indult a folytatás, Prlainovic pattintott lövése pedig fölé szállt, csakúgy, mint a korábbi büntetője. Mitrovicot továbbra is retteghették a szolnokiak, de a különbség csak nem nőtt, mi több, egyenlő lett az állás, miután Prlainovic kitartó próbálkozásait siker koronázta. A lelkes szerb bevágott még egyet a negyed végén, így nagyszünetre már a Szolnok vonulhatott előnnyel (3-2), bár ehhez Nagy Viktor bravúrja is kellett.

Nagyszünet után a Szolnok komoly nyomás alá helyezte ellenfelét, Aaron Younger bal felsőbe csapódó lövésénél már Mitrovic is tehetetlen volt. Úgy tűnt, ebben a szakaszban Cseh Sándor fiai eldönthetik a meccset, és bejuthatnak a döntőbe, azaz a tavaly BL-bronz után minimum eggyel fényesebb éremmel zárhatják a mostani tornát. Érezték ezt ők is, és Milan Aleksic ügyesen megmentett labdáját Younger bevágta. Azért az Eger nem adta magát olyan könnyen, Kovács Gergő góljával visszajött mínusz kettőre (3-5). Kicsit talán kapkodtak a csapatok, mindenesetre újabb gól nem esett a zárónegyedig.

Az utolsó nyolc Varga Dénes parádés szerelésével indult, ezzel egy hátrányt máris kivédekezett a Szolnok. Az Egerben továbbra sem érződött az erő, az idő pedig vészesen fogyott. Lőrincz Bálint védhetetlen góljával mégis feljött egy gólra az Eger, ráadásul a Szolnok csak kapufával tudott felelni erre. Három és fél perccel a vége előtt Younger ismét villant, majd Hosnyánszky Norbert zúzott a bal alsóba (6-5 a Szolnoknak). 1:58 perccel a vége előtt a Szolnok kapott egy előnyt, amit ki is használt Prlainovic szemtelen góljával, ezzel lényegében eldöntötte a meccset (7-5). Arról pedig, hogy semmiképp ne tehessen csodát az Eger, Nagy Viktor gondoskodott.

62 vs 115

A BL csoportkörében a Szolnok védekezett a leghatékonyabban, mindössze 62 gólt kapott. A döntőbeli ellenfele, a Jug Dubrovnik viszont a második legjobb támadó csapat volt, 115 gólt szerzett, csak eggyel kevesebbet a Pro Reccónál. Szombaton a Szolnok mellett szól majd, hogy csupán ma játszott, míg a Dubrovnik eddig két nap alatt két meccsen van túl, az Olimpiakosz, illetve a Pro Recco ellen.

Bírta az iramot a Dubrovnik

Korábban rendezték a Jug Dubrovnik–Pro Recco elődöntőt, ahol a horvát csapat roppant magabiztosan kezdett, majd a nagyszünet után egyszer megingott: a Recco zsinórban három fórt gólra váltott, és ezekben a percekben tökéletesen védekezett. Utána viszont a Jug nagyon mélyről is fel tudott jönni, és bár a zárónegyedben csaknem elvesztette kétgólos előnyét, egy kritikus pillanatban az olaszok amúgy legjobbja, Filip Filipovic emberelőnyben felső lécre ejtett. A fáradt (az előző napon meccselő) horvát csapat kitartott, és bejutott a szombati döntőbe.

az első elődöntőben:

Jug Dubrovnik (horvát)–Pro Recco (olasz) 10-9 (4-2, 2-2, 3-4, 1-1)

gól: Loncar, García-Gadea 2-2, Jokovic, Vrlic, Obradovic, Benic, Markovic, Perrone 1-1, illetve Filipovic 4, Sukno 2, Ivovic, Di Fulvio, Pavlicevic 1-1

az 5. helyért:

Brescia (olasz)–Olimpiakosz (görög) 8-5 (2-2, 3-0, 1-1, 2-2)

gól: Manzi, C. Presciutti 2-2, Nora, Bertoli, N. Presciutti, Ubovic, illetve Kolomvosz 2, Murikisz, Geniduniasz, Fontulisz 1-1

Május 27., szombat:

15:15 a 3. helyért: Pro Recco–ZF Eger

16:45 döntő: Jug Dubrovnik–Szolnok

Szombatra még 1500 jegy kapható a 12 ezer férőhelyes Duna Arénába.