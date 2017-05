Újabb veszprémi fejezettel bővülhet a hét éve tartó kölni kézicsoda

A Telekom Veszprém kézilabdacsapata sorozatban negyedszer jutott be a férfi kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjébe. Ennek a kupasorozatnak a végjátékát 2010 óta rendezik a német városban. A kétnapos Final Four a világ egyik legnézettebb sporteseményévé nőtte ki magát, amelyik együttes ide bekerül, joggal lehet büszke a részvételre, pláne a győzelemre. A Veszprémnek eddig két ezüstérem jutott. A magyar bajnokot most nem tartják esélyesnek, talán az ebből fakadó nyugalom hozhatja meg a régóta áhított sikert. A kölni négyes döntőt felvezető sorozatunk első részében visszatekintünk az elmúlt hét év BL-döntőire.

Először rögzítsük a tényt: a 2016-17-es szezonban a Veszprém mellett a francia PSG, a macedón Vardar és a spanyol Barcelona jutott be a négyes döntőbe. Német csapat tehát nem lép fel Kölnben, amire a Final Four eddigi történetében még nem akadt példa. A szombati elődöntőben a Veszprém a PSG ellen játszik, míg a Vardar ellenfele a Barcelona lesz. Sorozatunk következő részében elemezzük majd az esélyeket, most azonban merüljünk el a múlt történéseiben.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a 2008-09-es szezon volt az eddigi utolsó olyan, amikor nem négyes tornán dőlt el a kupa sorsa. A történeti hűség kedvéért érdemes megemlékezni arról, hogy 2009. május 31-én a spanyol Ciudad Real a német Kiel ellen összesítésben egyetlen gólos különbséggel nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Az EHF ezután döntött úgy, hogy átalakítja a torna végjátékát és Kölnben rendezi meg a sorozat négyes döntőjét. A rendező város az elmúlt hét évben mindig ugyanaz maradt. Emiatt sokan bírálták az európai szövetséget, korábban pedig az is felmerült, hogy a Final Four Párizsba költözik. Azt azonban mindenkinek be kell látnia, hogy a kölni Lanxess Arénánál jobb helyszínt nehezen lehetne találni. A hatalmas csarnokban több mint 20 ezer ember szurkolhat, a német rendezők pedig eszményi körülményeket biztosítanak a szereplők számára.

2010: A Kiel győzelmével kezdődött

A 2009-10-es idény legjobb négy csapata az orosz Csehovszki Medvegyi, a spanyol Ciudad Real és Barcelona, valamint a német Kiel együttese volt. Ők négyen kezdték meg a csatározásokat Kölnben - mondani sem kell, hogy abszolút telt ház előtt.

A Veszprém is nagyon szeretett volna rögtön az első Final Four résztvevője lenni - ki gondolta volna ekkor, hogy a magyar csapatnak erre 2014-ig várnia kell. Ma már szinte hihetetlen, de az első négy Final Four magyar résztvevő nélkül zajlott le. De vissza 2010 májusába. A döntőben a Kiel 36-34-re verte a Nagy Lászlóval felálló Barcelonát, amelynek nem sok esélye volt. A torna abszolút szakmai sikert hozott, azt mindenki azonnal elismerte, hogy az EHF legjobb húzásainak egyike volt a kölni négyes döntő tető alá hozása.

Bajnokok Ligája, 2009-10, döntő: Kiel-Barcelona 36-34

2011: Nagy László Kölnben is BL-győztes lett

A Veszprémnek megint nem volt szerencséje, mert már a nyolcaddöntőben kifogta a későbbi győztes Barcelonát. A katalán sztárcsapat 54-51-es összesítéssel ütötte ki a magyar bajnokot, majd meg sem állt a végső győzelemig. A négyes döntőbe a Barcelona mellett a spanyol Ciudad Real, valamint a német Hamburg és Löwen jutott be.

Az EHF gazdasági szakemberei tehát dörzsölhették a tenyerüket - két német együttes a Final Fourban, ennél többet nem is remélhettek. Aztán a vége az lett, hogy a Barcelona és a Ciudad Real ellopta a show-t a németek orra elől. A döntőt ugyanis a két spanyol csapat vívta - a Barcelona 27-24-re nyert. A németeknek meg maradt a bronzmeccs. A finálé hőse a Barcelona kapusa, Danijel Sarics volt, aki negyvenhárom lövésből huszonkettőt fogott meg.

Bajnokok Ligája, 2010-11, döntő: Barcelona-Ciudad Real 33-31

2012: Omeyer, a csodakapus

A következő szezonban a Veszprémet megint egy spanyol csapat, az Ademar León állította meg a sorozat nyolcaddöntőjében. Ez akkor óriási csalódásnak számított. Jellemző, hogy a León Kölnig el sem jutott, oda a német Füchse Berlin és Kiel mellé az Atletico Madrid (ex Ciudad Real) és a dán Koppenhága jutott be.

A fináléban a Kiel 26-21-re nyert az Atletico ellen. A döntő hőse a Kiel francia kapusa, Thierry Omeyer volt, aki varázslatosan védett.

Bajnokok Ligája, 2011-12, döntő: Kiel-Atletico Madrid 26-21

2013: Hosszabbítás után nyert a szabadkártyás Hamburg

Szegény Veszprém, a negyedik nekifutás sem sikerült. Pedig a negyeddöntőben most nem valamelyik spanyol csapat jutott nekik, hanem a címvédő Kiel. Az óriási meccseket hozó negyeddöntőből a Kiel 61-59-es összesítéssel ért el Kölnbe. Oda, ahová a lengyel Kielce, a spanyol Barcelona és a német Hamburg is megérkezett. A szaksajtó természetesen a Kiel együttesét favorizálta, erre hosszabbítás után a Hamburg nyerte meg a döntőt.

Úgy, hogy ez a csapat először jutott fináléba ebben a sorozatban - azóta sem jártak még a közelében sem.

Ennél csak az volt nagyobb szenzáció, hogy a Hamburg az úgynevezett szabadkártyások selejtezőjét megnyerve jutott fel egyáltalán a BL főtáblájára. A Barcelona elleni döntőben Sterbik Árpád hiába védett káprázatosan, a katalánoknak ez is kevés volt a végső sikerhez.

Bajnokok Ligája, 2012-13, döntő: Hamburg-Barcelona 30-29 (hosszabbítás után)

2014: A Veszprém is odaért, a Flensburg nyert

Abban a csodálatos szezonban, amikor a Győr megnyerte a női Bajnokok Ligáját, a Szeged pedig az EHF Kupát, a Veszprém is bejutott a kölni négyes döntőbe. A magyar csapat nem játszott rosszul, de az újoncok megilletődöttségét nem lehetett nem észrevenni rajtuk - ezen felül a bronzmeccsen a bírók is sokat tettek azért, hogy ne bronzéremmel térjen haza a magyar csapat.

A Flensburg-Kiel német házidöntőt a dán-német határ mellett fekvő kisváros csapata nyerte meg 30-28-ra. A Veszprém vezetői pedig azt hangoztatták, hogy rengeteget tanultak az első fellépésből, a második pedig ennél sokkal sikeresebb lesz. Igazuk lett, de azt ők sem gondolták volna, hogy a következő két évben milyen gyötrelmek várnak a magyarokra Kölnben.

Bajnokok Ligája, 2013-14, döntő: Flensburg-Kiel 30-28. A 3. helyért: Barcelona-MKB Veszprém 26-25

2015: Nagy sorozatot tört meg az ezüstérmes Veszprém

Elképesztő sorozatot szakított meg az MKB Veszprém azzal, hogy döntőt játszhatott a Bajnokok Ligájában. A torna 2004 (!) óta íródó történetében ugyanis csak német vagy spanyol együttesek jutottak a fináléba. 2004-ben a szlovén Celje nyert, onnantól kezdve a döntős szereplést a német és hispán klubcsapatok szinte kisajátították maguknak. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy az elődöntőben a magyar bajnok káprázatos kézilabdával 31-27-re verte a Kiel csapatát, akkor tényleg úgy tűnt, hogy ezúttal magyar szempontból minden a helyére került.

Aztán a Barcelona apró darabokra törte álmainkat azzal, hogy a döntőben 28-23-ra verte a magyarokat. Ám ezt az ezüstérmet nyugodtan és joggal lehetett ünnepelni. Nem úgy, mint a következő évit.

Bajnokok Ligája, 2014-15, döntő: Barcelona-MKB Veszprém 28-23

2016: Egy agyonnyert finálét vesztett el a Veszprém

Még ma is nehéz írni a tavaly történtekről. Engedelmükkel nem is teszem, olvassák el ezt.

Ilyen rettenetes kéziélményünk még nem volt 2000-ben az olimpia, 2003-ban a világbajnokság döntőjében veszített agyonnyert mérkőzést a magyar női kézilabda-válogatott, de ezeken a meccseken is túltett, hogy a Veszprém férficsapata a hajrában kilencgólos előnyt leadva büntetőkkel elbukta a férfi BL fináléját a Kielce ellen. A magyarok...

Bajnokok Ligája, 2015-16, döntő: Kilece-MKB Veszprém 39-38 (hosszabbítás után, hétméteresekkel)

A bevezetőben említettük már, hogy az idei kiírásban szinte senki nem beszél arról, hogy a sorozatban negyedszer a kölni Final Fourba jutott veszprémiek megnyerhetik a kupát. Mi viszont azt mondjuk, mikor, ha nem most? Tegyünk úgy, ahogy 2013-ban a Hamburg.