Egy góllal maradt le a Veszprém a Final Four döntőjéről

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjének első felvonásában a Telekom Veszprém 27-26-ra kikapott a francia Paris Saint-Germaintől.

Final Four, elődöntő

Telekom Veszprém-Paris Saint-Germain 26-27 (11-11)

Köln, Lanxess Aréna

Játékvezetők: Szlave Nikolov, Gjorgji Nacsevszki (macedónok)

A Veszprém gólszerzői: Nagy L. 6, Marguc 5, Gajic 4, Lékai 3, Nilsson, Blagotinsek 2-2, Ilic, Palmarsson, Ugalde, Sulic 1-1

"élő közvetítés"

Fantasztikus hangulat fogadta a két csapatot a kölni Lanxess Arénában, ennek tükrében a mérkőzésre sem lehetett panasz. A PSG szerzett vezetést Stepancic találatával, de Nagy László egy percen belül egyenlített, ezzel megadva a ritmust a veszprémi csapatnak.

Az első félidőben a két csapat fej-fej mellett haladt. Többnyire a franciák vezettek, de a Veszprém sikeresen futott az eredmény után. Ha Thierry Omeyer nem mutatja be bravúrok sokaságát, akkor a mieink komoly előnyre is szert tehettek volna, azonban a francia kapus a 18. percben, kulcspillanatban hárította Momir Ilic hétméteresét, majd nem sokkal később Nagy László bombáját is védeni tudta.

Egy perccel a lefújás előtt Lékai Máté 11-11-re alakította az állást, majd az utolsó pillanatban Mikler Roland védte Narcisse lövését, így egálban mehettek pihenőre a csapatok.

A fordulás után a Veszprém szerezte meg a vezetést, Momir Ilic a legjobbkor lőtte meg első gólját. Sokáig nem tartott ki az előny, mert Narcisse betörése után szinte egyből egyenlítettek a franciák. Egy perccel később Nilsson esett el a büntetőterületen belül, de a mieink nem kaptak hetest, majd egy gyors kontra végén Narcisse ismét betalált, így átvette a vezetést a PSG.

A 33. percben a csapatkapitány Nagy László lőtte ki a bal felső sarkot, és ismét kezdetét vette a fej-fej melletti küzdelem. A 38. percben Omeyer óriási bravúrral védte Ilic lövését, az ellentámadásból Nielsen indult meg ziccerbe és a kapu közepébe lőtt, majd Gensheimer találata után már kettővel vezetett a PSG.

A 42. percben már három góllal is vezettek a franciák, de a Veszprémen érezhető volt, hogy nem adja fel a küzdelmet és ennek meg is lett az eredménye. Tíz perccel a vége előtt a remeklő Blaz Blagotinsek is köszönhetően feljött döntetlenre a magyar csapat, és ismét elindult az idegek harca.

Az 52. percben Gensheimer góljával újra előnybe került a PSG, majd az időkérés után Narcisse harcolt ki hetest, amit Hansen értékesített. Négy perccel a mérkőzés vége előtt Mikler Roland tolt kapufára egy hétméterest, amit teljesen extázisba került a veszprémi csapat, de Pálmarsson nem tudott egyenlíteni az ellentámadásból, míg a PSG azonnal visszaállította a kétgólos különbséget.

Két perccel a vége előtt Xavier Sabaté kért időt, ami jó tett a mieinknek. Nagy László kulcspillanatban lőtt gólt, majd Mikler Roland tolt ki egy lövést a jobb felső sarokból, így fél perccel a vége előtt az egyenlítésért támadhatott a Veszprém.

Az utolsó pillanatban Andreas Nilssonra lett kijátszva a figura, de a svéd játékos mögé érkezett a labda, így nem tudott betörni és a PSG megszerezte a labdát, ezzel megnyerte a meccset.

A Telekom Veszprém vasárnap délután 15.15-kor játszik a 3. helyért a Vardar Szkopje–Barcelona meccs vesztesével.