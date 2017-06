BL-bronzzal távoznak a veszprémi kézis aranyemberek

"A lényeg, hogy a Veszprém győzelemmel búcsúzzon a Lanxess Arénától." Ezt a mondatot fogalmazták meg azok az ismerőseim, akik három egymást követő kölni kirándulás után negyedszerre nem utaztak el a német városba a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjére. Kívánságuk beteljesülése ugyanis azt jelentette, hogy a magyar bajnok vagy megnyeri a Bajnokok Ligáját, vagy bronzérmes lesz. Nem nyerte meg, harmadik helyen végzett. A mondás elcsépelt, közhely, de igaz: a bronz is szépen csillog. Ráadásul a Veszprém most először tudott meccset nyerni a Final Four második napján - korábban ez sosem sikerült.

Könyvtárnyi mennyiségű tanulmány szól arról, miért jobb a sportban harmadiknak lenni, mint ezüstérmesnek. A második drámája, a döntő elveszítése sokkal nagyobb trauma, mint a vesztes elődöntőt követő talpra állás és győzelem. A Telekom Veszprém csapata az egy góllal elbukott elődöntő után (a PSG 27-26-ra nyert) megrázta magát, és legyőzte a szintén csalódott Barcelonát. Nem mellesleg a bronzmeccsen elért 34-30 volt az egész torna legsimább győzelme, mert a másik három összecsapás egy-egy gólos győzelmeket, illetve vereségeket hozott. A Veszprém hat év szünet után nyert újra BL-meccset a Barcelona ellen. A végső diadalt ünneplő macedón Vardar Szkopje például úgy lett első ebben a sorozatban, hogy Kölnben mindkét mérkőzését az utolsó másodpercekben esett góllal nyerte meg. Tökéletes lélektani és fizikai állapotról beszélhetünk az ő esetükben - másképpen ez nem ment volna.

Borzalmas őszt élt át a Veszprém

Ha visszalapozzuk az újságokat (vagy sokat kattintunk a gépen), láthatjuk, hogy 2016 novemberében sokan egy fillért sem tettek volna fel arra, hogy a Veszprém egyáltalán eljut Kölnbe. Voltak olyan magyar és külföldi újságírók, akik már ekkor temettek - egy-egy BL-meccs utáni sajtótájékoztatón gyakran kérték számon az edzőt, Javier Sabatét. Az ideges sajtómunkások mentségére szóljon, hogy valóban nem ehhez szoktunk. A csoportküzdelmek során Nagy Lászlóék négy vereséget is elszenvedtek, már ez merőben meghökkentő volt, az meg végképp, hogy a PSG Veszprémben is nyerni tudott.

A bakonyi városba ugyanis nem győzni járnak az ellenfelek. A visszaesésre persze kézenfekvő magyarázatnak tűnik, hogy a Veszprémen még nem szaladt át az az iszonyatos pofon, amit a 2016-os BL-döntő elvesztése okozott. Sokszor leírtuk már, nem akarjuk újra megforgatni a tőrt a szívekben, de a magyar csapat kilencgólos vezetésről, a véghajrában bukta el a végső diadalt a lengyel Kielce ellen. Maradjunk annyiban, hogy a hétméteresekkel elveszített BL-döntő a világ minden együttesében nyomot hagy - Veszprémben ez a nyom valószínűleg sokkal mélyebb volt a vártnál. Ugyanakkor a magyar bajnokcsapat hihetetlen terhelés alatt játszotta végig az őszt. Az EHF által újra megvariált BL-csoportkörben ezúttal 14 meccset kellett megvívni, emellett ott volt a magyar bajnokság és kupa, valamint a SEHA Liga is. Ezt a négyes sorozatot az amúgy rendkívül bő kerettel rendelkező Veszprém is nehezen vette, ezért csúsztak be olykor tényleg meghökkentő vereségek (nem csak a BL-ben, hanem a SEHA Ligában is.)

Ősszel minden jel arra mutatott, hogy a Veszprém összecsuklik. A magyar bajnokság örökrangadóján a Szeged 26-23-ra verte a Telekomot, nem csoda hát, hogy a vezetőség azonnali lépésekre szánta el magát. A kissé kusza, többfelvonásos edzőkeringő végén, 2017. február 1-jén jelentették be, hogy 2017 őszétől a svéd Ljubomir Vranjes lesz a Veszprém edzője. A most leköszönő tréner, Javier Sabaté persze már jóval korábban sejthette, hogy ez lesz a sorsa. Éppen ezért jár kalaplengetés a spanyol tréner előtt. Aki az őszhöz képest gyönyörű tavaszt produkáló Veszprémmel megnyerte a magyar bajnokságot, a Magyar Kupát, majd harmadik lett a Bajnokok Ligájában. A SEHA Liga győzelem most nem jött össze, de ez tényleg a kit érdekel kategória a másik háromhoz képest. Sabaté "csak" Bajnokok Ligáját nem tudott nyerni ("csak" nem mindennapi módon elveszíteni), minden mást igen. Mondják, túl nagy volt rá ez a kabát. Mutassanak azonban egy olyan edzőt, aki ne élt volna azzal a lehetőséggel, hogy elődje és honfitársa, Carlos Ortega kiakolbólítása után ölébe hullik a világ egyik legjobb csapata.

Sabaté mögött ott figyelt Vranjes

Sabaté nagy lelkierővel csinálta végig ezt a tavaszt (ne feledjük, ott volt neki a szintén rátestált szövetségi kapitányi poszt is.) A magyar válogatott újra a legjobb nyolc között volt a világbajnokságon - sokaknak ez fanyalgás, amúgy jó eredmény, mert férfi kézilabdában 1986 óta semmilyen érmet nem nyertünk világversenyeken. Igaz, az olimpiai bajnok Dánia elleni fergeteges játék után mindenki a négy közé jutást várta - jött Norvégia, és úgy söpörte le a magyarokat a pályáról, ahogy mi tettük azt a dánokkal.

Gondoljuk át, milyen lehetett ezt a fél évet úgy végigdolgozni, hogy Sabaté tudta: mögötte az utódja, aki már a Veszprém (és a magyar válogatott) minden rezdülését figyeli. Most éppen a svéd Vranjestől várja mindenki a csodát, hogy az ambiciózus olimpiai ezüstérmes, Európa- és világbajnok képes lesz-e erre, az nagy kérdés. Érkezésével teljesen új korszak köszönt be Veszprémben, ahonnan ennek az idénynek a végén több olyan játékos távozik, akikről korábban elképzelhetetlennek tűnt, hogy máshol folytassák pályafutásukat.

Bronzzal távozó veszprémi aranyemberek

Éppen ezért volt nagyon fontos az, hogy a kétnapos kölni kézifesztivál veszprémi győzelemmel záruljon. Iváncsik Gergőnek és Gulyás Péternek ugyanis egyáltalán nem volt mindegy, miként végződik a Final Four.

Tudom, hogy mások is eligazolnak, de engedtessék meg nekem annyi, hogy most a két magyarról beszéljek. Iváncsik és Gulyás 17 (!) szezont húzott le Veszprémben, amely a 21. század sportjában szinte egyedülálló történet. Nem véletlen, hogy a bajnoki döntő első mérkőzése után a vállukon vitték Iváncsik Gergőt és Gulyás Pétert is a veszprémi szurkolók.

Hogy ez a két ikon pályafutása során legalább egyszer nem tudott Bajnokok Ligáját nyerni, az egészen döbbenetes dolog. (És akkor ennek a mondatnak a fényében emlékezzünk újra és újra a Kielce ellen elvesztett BL-fináléra.) Gulyás Péter például mindkét kölni meccset a lelátóról nézte végig - egy edző ezen döntését egyetlen újságírónak sincs joga megkérdőjelezni, mindazonáltal talán Gulyás is reménykedett egy pár perces búcsú lehetőségében. Illett volna megkapnia. Szóval, ez a két sportember úgy hagyja el a Veszprémet, hogy a BL-ben nem sikerült nekik a csúcs meghódítása. Most ez szinte felfoghatatlan tény. Az idő tudja csak gyógyítani e hiány miatt érzett fájdalmat.

Sterbik Árpádnak 37 évesen negyedszerre sikerült

Köln mostani magyar hőse a kilencedik BL-döntőjét játszó és negyedik aranyérmét szerző Sterbik Árpád lett, aki a Vardar kapusaként jelentős szerepet vállalt a macedón együttes végső győzelmében. A Jugoszláviában született Sterbik szerb színekben volt először válogatott, majd a spanyolokkal lett világbajnok. Amikor 2017 februárjában a Vardar Szegeden játszott BL-meccset, azt mondta, hogy Magyarországon érzi a legjobban magát.

Könnyen lehetett volna magyar válogatott - amikor Veszprémben védett, ez is szóba került -, de a kétezres évek közepén nem látta alkalmasnak a pillanatot, hogy Magyarország színeit képviselje. Legalábbis így nyilatkozott az M4 Sport stábjának. Sterbik gondolataiba persze soha nem volt egyszerű belelátni. Találgatások helyett azonban rögzítsük a tényt: a Vardar Szkopje csapata története során először nyerte meg a férfi kézilabda Bajnokok Ligáját. Sterbik meg a torna legértékesebb játékosa, vagyis az MVP-je lett.

Még egyszer nem megy németek nélkül

Az idei kölni Final Four német csapat részvétele nélkül zajlott le - főtt is a feje emiatt az EHF mindig pénzsóvár korifeusainak. A Lanxess Aréna persze most is megtelt, a hangulattal sem volt semmi gond, a kassza is csengetett, csak éppen a német sajtó "ejtette" az eseményt. A helyi újságokat egyszerűen nem érdekelte a négyes döntő. Ebben a sportágban a Bundesligát tartják a világ legerősebb bajnokságának - már csak ezért is volt döbbenetes, hogy egyetlen német csapat sem jutott be a négy közé. (A Flensburgot a Vardar, a Kielt a Barcelona intézte el a negyeddöntőben, míg a Lőwen már a legjobb 16 között megkapta a Kielt.)

Erre az eseményre a jegyek többsége elővételben kel el, így most számos hoppon maradt német kínálgatta belépőjét a csarnok körül. Ez is meghökkentő volt, csakúgy mint a Vardar végső győzelme a világ leggazdagabb klubjának kikiáltott Paris St. Germain ellen. De nekünk a vége tényleg jó - a Veszprém győzelemmel hagyta el Kölnt, jövőre pedig - immár a Flensburgból érkező Ljubormir Vranjessel - újra megpróbálhatja. Hátha ötödszörre sikerül. Bár ez utóbbiban - tekintettel a magyar csapat várható átalakítására és új stílusára - most senki sem biztos.