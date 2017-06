Olyan ellenfél vár Görbiczékre, amilyennel még nem találkoztak

Megvan női kézilabda-válogatottunk negyedik ellenfele a 2018-as franciaországi Európa-bajnokság selejtezőcsoportjában.

Magyarország, a vb-ezüstérmes Hollandia és Fehéroroszország mellé negyedikként Koszovó csatlakozott a 7-es számú selejtezőcsoportba. A balkáni ország válogatottja azt követően lépett tovább - története során első ízben - az előselejtezőből, hogy a hétvégén a Pristinában rendezett három csapatos tornán előbb Grúziát verték imponáló fölénnyel 30-19-re, majd Izraelt is legyőzték 32-25-re, köszönhetően Leonora Demaj káprázatos egyéni teljesítményének: a dán másodosztályú Sönderjyske játékosa 16 lövésből 16 gólt szerzett, azaz éppen a csapat találatainak felét.

Koszovó először:

A koszovói szövetséget 2014-ben jegyezte az Európai Kézilabda-szövetség (EHF), a női kézilabda-válogatottjuk pedig először a 2016-os Európa-bajnokság selejtezőiben állt rajthoz, de akkor még Finnországtól és Izraeltől is kikapott, mí a következő évi vb-selejtezőkön Svájc, Törökország és Fehéroroszország bánt el vele könnyedén. Most viszont fordult a kocka.

A magyar válogatott Eb-selejtezős menetrendje: Magyarország-Koszovó (2017. szeptember 27.), Fehéroroszország-Magyarorszá (október 1.), Magyarország-Hollandia (2018. március 21.), Hollandia-Magyarország (március 28.), Koszovó-Magyarország (május 30.), Magyarország-Fehéroroszország (június 3.)

Hasonló cipőben jár egyébként a másik előselejtező torna győztese, Feröer-szigetek is, amelyik ugyan már 2001 óta próbálkozik, de most először tudott továbbjutni az első körből. Biztató jelek voltak, mert a csapat egyre jobban szerepelt a kis nemzetek számára kiírt Challenge Kupában, ahol a megszokott első körös búcsúk után 2012-ben már a második helyen végeztek, 2016-ban peig egyenesen meg is nyerték.

És Feröer is először:

Az Eb-selejtezők során Feröerre Svédorszá, Szerbia és Macedónia vár majd.