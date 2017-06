Kijutott a világbajnokságra a női kéziválogatott Pozsonyban

A magyar női kézilabda-válogatott Pozsonyban 24-24-es döntetlent játszott Szlovákia ellen a világbajnoki selejtező visszavágóján, így nem kettős győzelemmel, de magabiztosan harcolta ki részvételét a decemberi, németországi vb-re.

Női kézilabda, világbajnoki selejtező

Pozsony, visszavágó

Szlovákia-Magyarország 24-24 (10-11)

A vb-re kijutott: a magyar válogatott 52-43-as összesítéssel.

A Kim Rasmussen vezette magyar válogatott szombaton Debrecenben kilenc góllal (28-19) győzte le Szlovákia legjobbjait, így a szerda esti visszavágó szinte formalitásnak tűnt.

A visszavágó különlegessége volt, hogy a magyar csapat története során 11. alkalommal lépett pályára Pozsonyban, de először Szlovákia ellen. Az Ondrej Nepela Sportcsarnokban 6500 szurkoló várta a csapatokat.

A mérkőzést nem kezdtük fényesen, nem volt helyén a koncentráció a magyar csapatban, amely az első hét percben csak kihagyott ziccerekig jutott, gólt nem tudott szerezni. A szlovákok játékában is benne volt a hiba, így csak 2-0-ra húztak el, Görbicz Anita hetesből törte meg a magyar gólcsendet a 8. percben.

A kapuban a ferencvárosi Bíró Blanka kezdett, az ő védéseinek is köszönhetően pedig a 16. percben Görbicz második góljával már 4-3-ra Kim Rasmussen csapata vezetett, amire a szlovákok időkéréssel reagáltak. A magyar csapatban Schatzl, Szöllősi-Zácsik, Hársfalvi, Klivinyi és Sirián is eredményes volt, de Görbicz negyedik góljával léptünk meg először három góllal (6-9), viszont a játékrész végére egy találatra olvadt az előny (10-11), a szlovákoknál az ötgólos Skolkova volt a húzóember.

Az első félidő magyar kiállítással ért véget, de ezt a szünetben törölték, a szlovákok viszont egy kétpercessel indították a második 30 percet. Ekkor már a győri Kiss Éva állt a kapuban, a játék pedig továbbra is hullámzó volt. A magyar csapat egy szlovák kapufa után 13-10-re, majd Szöllősi-Zácsik szép átlövése után 16-13-ra is vezetett, de a hazaiak egy erős négy perccel egyenlítettek, Rasmussen mester ki is használta időkérését.

Schatzl Nadine sérülése nem jött jól, Görbicz Anitán pedig a fáradtság jelei mutatkoztak, a 49. percben nem az első hetesét hibázta el, pedig onnan nem nagyon szokott rontani. A hajrára kanyarodva egymás hibáiból éltek a csapatok, közben Bíró Blanka visszakerült a magyar kapuba, innentől pedig ismét jött egy jó hullám, gyors három gólunk (20-23), úgy tűnt, kettős sikerrel jöhet össze a vb-kijutás.

A meccsnek azonban nem volt vége, Szlovákia becsülettel küzdött az egyenlítésért, ami össze is jött, a dudaszó pillanatában Minarcikova találata állította be a 24-24-es végeredményt.

A két válogatott közti különbséget jól mutatja, hogy a szlovák szövetségi kapitány az utolsó pillanatos egyenlítést győzelemként ünnepelte.

Ha a kijutás nem is forgott veszélyben a párharc 120 percében, a hazai mérkőzés, de főleg a visszavágó hibái rámutattak, hogy nagyon sokat kell még fejlődnie, csiszolódnia ennek a magyar csapatnak Rasmussen kapitány kezei alatt.

A németországi világbajnokságot december 1. és 17. között rendezik, a sorsolásra június 27-én, 14 órától Hamburgban kerül sor.