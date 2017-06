Szárnyalt a Falco, az ötödik meccs dönt a bajnoki címről

A férfi kosárlabda NB I döntőjének negyedik mérkőzésén a Falco KC Szombathely 82–69-re legyőzte az Alba Fehérvárt, így mindent eldöntő ötödik mérkőzésre kerül sor vasárnap.

Döntő, 4. mérkőzés

Falco KC Szombathely-Alba Fehérvár 82-69 (23-14, 17-16, 19-17, 23-22)

Legjobb dobók: Váradi 18, Barham 17, Medford 15, Govens 13, Tóth N. 11, illetve Shepard 14, Farr 13, Edwards 10

A három győzelemig tartó párharc állása: 2-2

A négyszeres bajnok Fehérvár - amely az alapszakaszban, majd a középszakaszban is a legjobbnak bizonyult - a döntő múlt heti nyitányán meglepetésre elvesztette pályaelőnyét. A finálé második összecsapáson viszont az egyszeres aranyérmes Falco ugyancsak kikapott saját csarnokában, 21 győztes hazai mérkőzés után először. Kedden, a döntő harmadik felvonásán az Alba izgalmas mérkőzésen nyert, és az aranycsata során először került előnybe.

A pénteki ütközetet lendületes játékkal kezdte a házigazda Falco, amely védekezésben és támadásban egyértelműen ellenfele fölé nőtt, így az első negyed végére kilencpontos előnyre tett szert. A második játékrészben a szombathelyiek támadójátéka kevésbé volt hatékony, így kiegyenlített csatát vívtak a fehérváriakkal. A nagyszünet előtti hajrában az éppen pályán lévő játékosokon már érezhető volt a tét miatti feszültség, ami a különbségre nem volt hatással: a félidőben tízzel vezetett a házigazda (40-30).

A harmadik negyedben továbbra is a védelmek játszották a főszerepet. Változatlanul kevés volt a pont, viszont sok a taktikai szabálytalanság és a játékmegszakítás. A Falco kézben tartotta az irányítást, és a játékrész végére tovább növelte előnyét. A záró negyedben elmaradtak a nagy fehérvári rohamok, így az idővel is játszó, egyénileg és csapatként is jobb teljesítményt nyújtó Falco megérdemelt győzelmet aratott.

Az egyik csapat harmadik sikeréig tartó finálé ötödik, utolsó meccsét vasárnap játsszák Székesfehérváron.