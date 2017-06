Az Eb szenzációját okozhatnák a magyar kosaras lányok

Péntek este fél kilenctől a magyar női kosárlabda-válogatott megkezdi szereplését a csehországi Európa-bajnokságon. Az első ellenfél az olimpiai-és világbajnoki ezüstérmes, a 2015-ben a budapesti Eb-harmadik spanyol válogatott lesz.

Lucas Mondelo együttese nagyszerű sorozatban van, hiszen az elmúlt négy évben minden világversenyről éremmel térhetett haza. A legutóbbi két Európa-bajnokságon lejátszott 19 mérkőzésükből mindössze egyet veszítettek el, a két évvel ezelőtti budapesti elődöntőt.

A magyar válogatott bedobója, Nagy-Bujdosó Nóra tisztában van vele, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de esze ágában sincs feladni a harcot.

„Az elmúlt hetekben a felkészülés úgy épült fel, hogy meccsről-meccsre jobb teljesítményt nyújtottunk, remélem az előadás és a formaidőzítés is jól sikerül" – mondta Nagy-Bujdosó Nóra, aki azt is elárulta, hogy a vezetőség nem tűzött ki konkrét célt a csapat elé, de a játékosok szeretnék, hogy legalább egy győzelem összejöjjön a csoportban.

A spanyol válogatott a végső győzelemre is esélyes, Nagy-Bujdosó szerint az első meccsen meg lehetne lepni őket.

„Az első mérkőzésünk a legnehezebb, de a spanyolokat talán az elején el tudjuk kapni. Átvettük már a figuráikat, becsülettel felkészültünk belőlük. Tudjuk, hogy euroligás klasszis játékosaik vannak, de ha extra napot fogunk ki, akkor meglepetést okozhatunk."

Sokan úgy gondolják, hogy a spanyolok elleni meccset fel kellene adni, hogy a csehek és az ukránok ellen nagyobb esély legyen a győzelemre és a továbbjutás kiharcolására.

„Nem adjuk fel, ez egészen biztos. Nekik fogunk menni, aztán majd meglátjuk, mi jön ki belőle" – tette hozzá Nagy-Bujdosó Nóra, aki azt is elárulta, hogy a magyar csapat legnagyobb fegyvere az egységesség lehet. Erről meg is bizonyosodhattunk, ugyanis csütörtök este remek hangulat uralkodott a lányok körül, bízunk benne, hogy péntek estére is így marad.

