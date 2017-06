Utolsóból lett első a csehek elleni Eb-meccs hőse

A magyar női kosárlabda-válogatott nagy csatában legyőzte szombaton a házigazda cseheket az Európa-bajnokság második fordulójában, ezzel már biztosan továbbjutott a csoportjából. A mérkőzés legjobbja, Nagy-Bujdosó Nóra volt, míg a csapat egyik leghasznosabb tagja, Határ Bernadett. A kosaras lányok örömittasan nyilatkoztak a továbbjutás ünneplése közben.

Határ Bernadett megilletődötten kezdett. Volt eladott labdája, közelről kihagyott ziccere. Úgy tűnt, ez nem az ő mérkőzése lesz, de a második negyedben megrázta magát, védekezésben sokat tett hozzá a játékhoz, és fontos pontokat dobott.

Olyan volt a mérkőzés, mintha hullámvasúton ülne

„Nehéz volt felvennem a meccs ritmusát, de úgy érzem sikerült. Próbáltam a hibáimat kijavítani, remélem összejött" – mondta a magyar válogatott 208 centis centere, és elárulta, hogy csapattársai és Stefan Svitek mester sem dorgálta a hibái miatt, hanem folyamatosan bíztatták.

Szeretnénk az ukránokkal is jó meccset játszani, és ha már megízleltük a győzelem ízét, akkor meg is vernénk őket" – tette hozzá Határ Bernadett, aki azt is elárulta, hogy egyelőre még nem foglalkozik az egyenes kieséses szakasszal, nem követte, hogy a többi csoportban hogyan alakultak az eredmények.

A meccs hőse állítja: evés közben jön meg az étvágy

Nagy-Bujdosó Nóra a spanyolok elleni meccset pont nélkül zárta, de túlzással állíthatjuk, hogy a csehek ellen minden összejött neki.

„A mérkőzés elején az első hármasom bement, de utána egy ideig nem találtam a helyemet a pályán. Nem működött a helyzetfelismerésem. Volt, hogy dobhattam volna, olyan is, hogy passzolnom kellett volna. Szóval voltak gondok. A társak és az edzők azonban továbbra is bíztattak. Azt mondták, az én játékom az, hogy megkapom és dobnom kell. Egy idő után be fog menni. Ha a tízedik is kimarad, akkor is dobni kell. Majd bemegy a tizenegyedik, és elindul a gólzápor"

– mondta Nagy-Bujdosó Nóra, aki 21 ponttal zárta az összecsapást, öt hárompontost értékesítve. Elárulta azt is, hogy a magyar válogatottnak végig az volt a terve, hogy szoros mérkőzést játsszon.

Ez volt a célunk, mert tudtuk, hogy ha szoros meccset játsszunk, akkor hazai pályán a végjátékban ők lesznek teher alatt" – tette hozzá a magyar válogatott legjobbja, aki zárszóként elmondta, hogy hétfőn az ukránok elleni utolsó csoportmeccsen hasonlóan bátor és felszabadult játékot vár, mert így akár a legjobb nyolc közé jutás is összejöhet.

A magyar női kosárlabda-válogatott a csoportkör záró fordulójában hétfőn 12.30-kor az ukránokkal találkozik, akik szintén egy győzelemmel és egy vereséggel állnak. A kvartett győztese - várhatóan a spanyol együttes - közvetlenül a prágai negyeddöntőbe jut, a második és harmadik helyezett kedden nyolcaddöntőt játszik Hradec Královén, az utolsó pedig befejezi szereplését. A magyarok már biztosan ott lesznek a keddi programban.

A találkozó után az MTI-nek nyilatkozó Stefan Svitek szövetségi kapitány a csapat tartását dicsérte első sorban, és ő is kiemelte az öt triplát elsüllyesztő Nagy-Bujdosó játékát.

"Hihetetlenül szoros mérkőzésen vagyunk túl, amelyen akkor is volt tartásunk, amikor percekig nem dobtunk kosarat. Kiválóan lepattanóztunk, türelmesen támadtunk, Nagy-Bujdosó Nórát pedig nem zavarta meg, hogy az első meccsen egy pontot sem szerzett" – mondta a szakember.