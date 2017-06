A favorit után a házigazda ellen javíthatunk

A magyar női kosárlabda-válogatott a csehországi Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában a házigazda, és az első fordulóban szintén vereséget szenvedő cseh együttes ellen készül javítani. A győztes nagy lépést tesz a továbbjutás felé.

Eredmény, csoportkör 2. forduló:

Csehország–Magyarország 38-38 (20-24, 18-14, a 2. negyed után)

Mindkét válogatott vereséggel kezdte a tornát, azonban míg a mieink biztató játékkal szenvedett, fájdalmasnak egyáltalán nem mondható 48-62-es vereséget az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes spanyoloktól, addig a házigazda - 2005-ben Európa-bajnok, hat évvel később Eb-negyedik - csehek az ukránoktól kaptak 59-47-re. Azaz mindkét csapat számára életbe vágó a szombati győzelem, hiszen a csoportból még a harmadik is továbbjut, ehhez pedig elég lehet akár egyetlen győzelem is.

Helyszínen dolgozó kollégánk a bemelegítés során mindenkit egészségesnek és harcra késznek látott, kérdés, hogy azok, akik a spanyolok ellen nem kaptak lehetőséget - Licskai Zsófia, Varga Zsófia és Dubei Debóra - ezúttal szóhoz jutnak-e? "Körülbelül 150 magyar szurkoló van a helyszínen, az arénát a hazaiak töltik meg, akik félelmetes atmoszférát teremtenek. Nem lesz egyszerű dolga a magyar lányoknak" – írja munkatársunk a csarnokból.

Első negyed

Két nagyon fontos dolog volt a mérkőzés elején: ne hagyjuk meglépni a cseheket, és a Krivacsevics, Határ, Bujdosó belső hármasunk vigyázzon a személyi hibákkal. Az első cseh kosárra két gyors találattal válaszoltunk, Simon Zsófia duplájához, Fegyverneky Zsófia tett hozzá egy 2+1-et. A hazaiak láthatóan nagyon bíztak remek amerikai centerükben, Kia Vaughn-ban - aki 2011-ben az amerikai profi bajnokság, a WNBA legtöbbet fejlődő játékosa volt -, aki valóban be is talált. Nálunk viszont Fegyverneky kezdett jól, két újabb dupláját még egy gólpasszal is megtoldotta, így a negyed felénél 11-6-ra vezettünk - a pénteki pontínség után fontos volt, hogy elhiggyük, igen is tudunk eredményesek lenni.

Az ukránok elleni pocsék triplázás után Vyoralová már ez első negyedben betaláltt kintről, és három perccel a negyed vége előtt 17-15-re vezettek a hazaiak. Viszont Vaughn már két hibánál tartott ekkor. Nagy-Bujdosó Nóra pedig a legjobbkor vágott be egy triplát, és a negyed végén visszavettük a vezetést - hát még, ha Határ bedobta volna a ziccereket.

Második negyed

Az első negyed statisztikái közül egy valamiben kell javulnunk: a 7/17-es dupla mutatónk nem a legjobb, pláne, ha a hazaiak 8/11-ével vetjük össze. Cseh kosarakkal indult a játékrész, és Stefan Sviteknek két perc elteltével máris időt kellett kérnie - nem is azért, mert egy pontra feljöttek a hazaiak, inkább azért, hogy megnyugtassa az övéit, és ne legyenek olyan bután eladott labdák, mint, amilyen Határé volt, például. Ráaásul a játékvezetők is mintha lenyelték a sípot: sorra fújták a mieinkre a faultokat - Krivacsevicsnek, Medgyessynek és Vanderslootnak is jutott a jóból.

A negyed közepén kicsit megijedtünk, hogy megint elfogy a tudomány támadásban, hiszen csak Fegyverneky egyetlen dupláját tudtuk felírni, miközben a csehek kilenc pontot dobtak. Aztán fél percen belül Simon és Fegyverneky is betalált - kár, hogy Nagy-Bujdosónak is befújtek egy újabb hibát, félő volt, hogy megint bajban leszünk a magas posztokon a meccs második felében. Szerencsére a csehek sem álltak jobban, mert Vaughn egy jó tripla után beszedte a harmadik faultot is - a triplájára meg Zele Dorina válaszolt egy hasonlóval. Az uttolsó percben mindkét edző - Svitek és Ivan Benes is - időt kért, utóbbi kétszer is, és az utolsó az utolsó cseh támadásnál Határ Bernadettet kellett dicsérnünk, centerünk szépen blokkolta Hanusová kísérletét.

Harmadik negyed

Az első húsz perc legerdményesebb játékosa a 13 pontig jutó Fegyverneky Zsófia volt, és lepattanózásban is jobbak voltunk, 19-14-re vezettünk ebben a mutatóban.

A folytatásban mi kaptuk az első kosarat, és hiába szereztünk több labdát is, most nem estek be a tempók, így nem tudtuk visszavenni a vezetést. Sőt, egy 6-0-s cseh etap után Svitek megint időt kért, mert ekkor már több mint négy perce nem találtunk be. A negyed feléig kellett várni, hogy végre pontot szerezzünk, Határé volt az érdem, aki gyorsan hozzá tett még egy duplát.