Izgalmas végjáték után hozta az ötödik meccset, bajnok az Alba Fehérvár

Két idegenbeli, majd két hazai siker után mindent eldöntő, ötödik meccs döntött kosárlabdában a magyar bajnoki cím sorsáról.

Eredmény, döntő, 5. mérkőzés:

Alba Fehérvár-Falco KC Szombathely 78-71 (14-8, 25-16, 23-20, 16-27)

A legjobb dobók: Shepard 18, Mohammed 15, Edwards 13, Taylor 10, illetve Govens 20, Váradi 12, Zsigeranovics 11, Medford 10

A párharc végeredménye: 3-2, a Fehérvár javára.

Lóránt Péter tempójával fehérvári kosárral indult a mérkőzés, ám érezhető volt, hogy a szokásosnál is idegesebbek a felek a mindent eldöntő ötödik meccsen, a szombathelyieknek majdnem négy percre volt szükségük az első kosárig, de a Fehérvár is csak négy pontot tudott elkönyvelni ennyi idő alatt.

A vendégeknél Tóth Norbert hozta a pontokat, míg a hazai csapatban Keller Ákos volt az, aki remekelt a palánk alatt, 14-8-as előnnyel fordulhatott a második negyedre az Alba.

A második negyed is pontínséggel kezdődött, Edwards büntetői hozták az első pontokat 2 perc 40 másodperc után. Szekulovics időt is kért, de Shepard dobott kosarat, ami után már tízzel ment az Alba. 20-8-nál a negyed felénél dobott először kosarat a Falco, de erre rögtön egy hármassal válaszolt a Fehérvár. A folytatásban kicsit megnyugodni látszódtak a felek, de ebből is a hazaiak jöttek ki jobban, látványos kosarakkal, hármasokkal, zsákolásokkal 32-15-re lépett el a Fehérvár, amikor Szekulovics megint időt kért, ám a játék képe nem sokat változott, 39-24-gyel fordultak a csapatok a második félidőre.

A harmadik negyedben gyorsan egy hármassal bizonytalanította el a Falcót a hazai csapat, és ültek Edwards dobásai is, majd Farr kosara után hamar 20 pontra hízott a különbség. A folytatásban teljesen szétesett a szombathelyi csapat, a homályokra és a bántó eladott labdákra rendre könnyű kosarakkal válaszolt az Alba. Már 26 pont is volt a különbség, majd amikor 55-33-ra zárkózott a Falco, Dzunics kért időt. Lóránt a negyed hajrájában begyűjtötte negyedik faultját, a kispad technikait kapott, a büntetőkkel 62-44-re zárkózott a Falco.

A negyedik negyedben rákapcsolt a Falco, Váradi Benedek hármasával 64-51-re jött vissza a vendégcsapat, de Keller és Shepard kosaraival megint ellépett az Alba. A negyedik negyedben Taylor volt az, aki az utolsó lökést megadta csapatának a bajnoki címhez, 71-53-nál megint eladott egy labdát a Falco, hat perccel a vége előtt végérvényesen eldőlni látszott a mérkőzés, de zsinórban három kosár és Govans hármasa után 11-re jött vissza a Falco, Dzunics időt is kért 71-60-nál.

75-65-nél fordultunk rá az utolsó három és fél percre, Govans kosara után pedig rég nem látott, tíznél kisebb különbség alakult ki! Lóránt az ellentámadásnál egy támadó faulttal kipontozódott, Govans pedig megint kosarat dobott és már csak hat volt a különbség, Dzunics kért időt. 1:35-nél Zsigeranovic dobott kosarat, már csak mínusz négy és nem tudott pontot dobni a Fehérvár. Harminc másodperccel a vége előtt Taylor büntetőivel megint hattal vezetett az Alba. Szekulovics időkérése után négy hármast is dobhatott a Falco, de egyik sem volt sikeres, ezzel pedig eldőlt a mérkőzés és a bajnoki cím sorsa.

78-71-re megnyerte az Alba a meccset és ezzel a bajnoki címet is, ötödik alkalommal lett magyar bajnok a fehérvári alakulat.

"Megérdemelten nyertük meg a párharcot és a döntőt is egy remek ellenféllel szemben. Megnyertük az alapszakaszt és a középszakaszt is, gratulálok a játékosaimnak" - mondta a lefújás után Braniszlav Dzunics.

A végeredmény:

1. Alba Fehérvár

2. Falco KC Szombathely

3. Zalakerámia ZTE KK

4. Egis Körmend

5. Szolnoki Olaj KK

6. PVSK-PannonPower

7. Kaposvári KK

8. KTE-Duna Aszfalt

9. Naturtex-SZTE-Szedeák

10. Sopron KC

11. Atomerőmű SE

12. JP Auto - Jászberény KSE

13. Vasas Budapest

14. MAFC

Az elmúlt tíz év bajnokai:

2008: Falco-SZOVA KC Szombathely

2009: Atomerőmű SE

2010: Zalakerámia-ZTE KK

2011: Szolnoki Olaj KK

2012: Szolnoki Olaj KK

2013: Alba Fehérvár

2014: Szolnoki Olaj KK

2015: Szolnoki Olaj KK

2016: Szolnoki Olaj KK

2017: Alba Fehérvár