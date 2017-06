Simon Zsófia: az ukránok ellen csodát alkothatunk

Szombat este a magyar női kosárlabda-válogatott csodálatos győzelmet aratott a házigazda csehek ellen az Európa-bajnokság második fordulójában, ezzel már biztosan továbbjutott a csoportjából. A csapat egyik legjobbja, Simon Zsófia nyilatkozott a mérkőzésről, és a speciális feladatról, amit kapott.

„Tudtuk, hogy ez Eb egyik legfontosabb meccse lesz, komolyan felkészültünk rá, és fejben is végig ott voltunk" – kezdte Simon Zsófia, akinek a parázs meccs és az ünneplés miatt a hangja is elment a végső dudaszó után. „Fontos volt, hogy jól megoldjuk a védekezést. Nekem speciális szerepem volt, Katerina Elhotován kellett védekeznem. Úgy érzem, jól meg is oldottam ezt a feladatot. Boldog vagyok, hogy ezzel is hozzá tudtam járulni a sikerhez."

Fegyverneky Zsófi 20, Nagy-Bujdosó Nóra 21 pontig jutott. Az embernek az az érzése támadt, bárhonnan dobnak, az be fog menni.

„Ez általában így szokott működni a sportban. Az egyik nap ilyen, a másik nap olyan. Éreztük, hogy nem lesz mindig olyan a dobóformánk, mint a spanyolok elleni első meccsen. Akkor sem játszottunk rosszul, de tudtuk, hogy a csehek ellen jobban össze fognak jönni a dolgok" – folytatta Simon Zsófia, aki az ukránok elleni utolsó csoportmeccsre is kitért. „Eddig is felszabadultan játszottunk, úgyhogy továbbra is ezt a vonalat szeretnénk vinni. Úgy jöttünk ide Európa-bajnokságra, hogy miért ne alkothatnánk valami szépet? Az ukránok verhetőek, mi pedig jól játszunk, úgyhogy bármi megtörténhet" – zárta szavait a magyar válogatott játékosa.

A magyar női kosárlabda-válogatott a csoportkör záró fordulójában, hétfőn 12.30-kor az ukránokkal találkozik, akik szintén egy győzelemmel és egy vereséggel állnak. A kvartett győztese - várhatóan a spanyol együttes - közvetlenül a prágai negyeddöntőbe jut, a második és harmadik helyezett kedden nyolcaddöntőt játszik Hradec Královén, az utolsó pedig befejezi szereplését.