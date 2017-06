Az ukrán vereség segítheti a női kosarasokat

A magyar női kosárlabda-válogatott 84-72-re elvesztette az ukránok elleni harmadik csoportmérkőzését az Európa-bajnokságon, így Stefan Svitek csapata az A csoport harmadik helyezettjeként jutott tovább a keddi nyolcaddönttőbe. A meccs után Licskai Zsófia és Varga Zsófia mondta el, milyen érzés volt először parkettra lépni az csehországi kontinensviadalon.

A cserék jól szálltak be, az edző már keddre tartalékolt

„Nem volt egyszerű pályán, mert az ukránok erős fizikummal rendelkeznek. Kemény meccsbe csöppentem bele, de jó érzés volt, hogy végre játszhattam. Nyilván sosem jó kikapni, de nagyjából azt kaptuk az ukránoktól, amit vártunk. A fő gondunk az volt, hogy nem tudtunk kizárni és lepattanókat szerezni. Az első félidőben tizenhét pontot dobtak támadólepattanóból. Ez rengeteg! A második félidőben volt egy periódus, amikor feljavultunk, de a lepattanózás továbbra sem működött" – mondta a mérkőzésről Licskai Zsófia, hozzátette, a hajrában már érezte, nem lehet fordítani.

„Szerintem az edzőnk a második félidő közepén gondolta úgy, hogy lehetőséget ad azoknak, akik eddig kevesebbet játszottak. Ezzel valószínűleg már a keddi meccsre is tartalékoltunk. A kispadról érkezők viszont nagyon jól szálltak be, vissza is jöttünk tíz pont környékére. Összességében a vége nem lett olyan rossz" – tette hozzá a 23 éves játékos, aki este a helyszínen tekinti majd meg a Szlovákia-Olaszország összecsapást, melynek a győztese a mieink ellenfele lesz a keddi nyolcaddöntőben.

Mindkét lehetséges ellenfelet jól ismerjük

„Nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam, sajnálom, hogy ez vesztes mérkőzésen történt. Próbáltam a védekezésben segíteni. Az első félidő után megbeszéltük az öltözőben, hogy kulcsfontosságú lesz a lepattanók megszerzése. Próbáltunk ezen javítani, de nem nagyon sikerült. Ráadásul extra hárompontosaik is voltak, így ideje korán eldőlt a mérkőzés" – mondta Varga Zsófia, akinek egy pillanatig sem fordult meg a fejében, hogy feladja a mérkőzést.

A válogatott erőcsatára kíváncsi az esti Szlovákia-Olaszország mérkőzés végkimenetelére, de ellenfelet nem szeretne választani. Az olaszokkal májusban találkoztunk a római felkészülési tornán, kikaptunk tőlük, de az teljesen más meccs volt. A szlovákokkal kétszer is játszottunk Székesfehérváron az Európa-bajnokság előtt, úgyhogy őket is jól ismerjük" – tette hozzá Varga Zsófia, aki kilenc percet töltött a pályán az ukránok ellen.

Az A csoportot a harmadik helyén záró magyar együttes a nyolcaddöntőben várhatóan a B csoportban második olasz vagy szlovák együttessel csap majd össze kedden este hatkor vagy fél kilenckor Az olasz-szlovák meccs hétfőn 20.30 órakor kezdődik a Hradec Králové Arénában.