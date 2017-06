Extra produkció kell az életveszélyes olaszok ellen

Kedden este 20.30-tól a magyar női kosárlabda-válogatott az olaszokkal játszik a csehországi Európa-bajnokság egyenes kieséses szakaszában a legjobb nyolc közé jutásért. Az összecsapás előtt a szövetségi kapitány, Stefan Svitek és a csapat bedobója, Nagy-Bujdosó Nóra beszélt az olaszok elleni lehetséges ellenszerről.

A válogatott keret és a szakmai stáb hétfőn este a Hradec Králové Arénában nézte végig az olaszok meccsét. Stefan Svitek már a lelátón is bőszen jegyzetelt, hogy kidolgozza a nyerő taktikát.

„Nagyon agresszív kosárlabdát játszanak. Keményen védekeznek, ebből próbálnak gyors indításokkal előre menni. Szeretik a saját ritmusukat a másikra ráerőltetni. Beleszuggerálják az ellenfelekbe a játékukat, így tudják irányítani a meccseket" – mondta a szövetségi kapitány, akinek feltűnt az is, hogy az olaszok sokat rotálták a játékosokat. „ Erre számítok este is, mert csak így tudnak minél magasabb tempót tartani."

A szlovákok elleni meccsen több olasz játékos is kimagasló teljesítményt nyújtott, így elengedhetetlen lesz a jó csapatvédekezés.

„Georgia Sottana, Cecilia Zandalasini és az irányító Francesca Dotto a három kulcsjátékos, de rajtuk kívül is vannak életveszélyes emberek. A kispadról érkezők nagyon jól védekeznek, és plusz energiát tudnak adni a csapatnak. Extra teljesítményre lesz szükségünk, ha győzni akarunk – folytatta Stefan Svitek, aki megjegyezte, hogy a támadó lepattanók begyűjtése kulcsfontosságú lesz, és az is, hogy az olaszoknak ne legyenek tiszta dobásaik, mert ezen a szinten ezeket már bárki megoldja. „A cseheknek dobtunk hetvennégy pontot, az ukránoknak is hetvenkettőt, úgyhogy a támadójátékunk rendben van. Ezen a meccsen a védekezés és a lepattanózás fog dönteni" – tette hozzá a szövetségi kapitány.

A csehek ellen parádézó Nagy-Bujdosó Nóra elmondta, hogy az olaszok stílusa kedvezhet a magyar válogatottnak.

„Egész jó meccset láthattunk, a szlovákok minden megpróbáltak, de az olaszok kézben tartották a győzelmet. Úgy gondolom, meg lehet őket verni. Hasonló játékstílust képviselnek, mint a csehek. Nekünk könnyebb ilyen ellen játszani, jobban fekszik nekünk, mint az ukránok fizikális stílusa.

A szlovákok az első félidőben öldöklő tempót diktáltak, a lelátón is megjegyezték, hogy olyan gyors leindításokkal játszanak, mintha kézilabdáznának.

„Ahogy megvan a lepattanójuk futnak, és pozícióban dobálnak gyors kosarakat. Ezt próbáljuk majd megakadályozni. Ezt a meccset csak tökéletes csapatjátékkal nyerhetjük meg, és szükség lesz két-három extra teljesítményre – mondta Nagy Budjosó Nóra, aki a csehek elleni csoportmeccsen öt hárompontost is dobott.

A Magyarország-Olaszország nyolcaddöntőt kedd este 20.30-kor rendezik a Hradec Králové Arénában. A győztes továbbjut a csütörtökön Prágában sorra kerülő negyeddöntőbe, ahol Belgium lesz az ellenfele a legjobb négy közé jutásért. A vesztes a 9-12. helyen fejezi be az Európa-bajnoki szereplését.