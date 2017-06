A Facebookon keres irányítót élvonalbeli exklubjának a magyar kézis

Nyilvános Facebook-bejegyzésben keres irányítót az izlandi élvonalban szereplő Grótta kézilabdacsapatának Zalkáné Köbli Anett, aki korábban a klub játékosa volt, 2013-ban igazolták le.

Zalkáné Köbli Anett Kézilabdás lányok!Irányítót keresek külföldi csapathoz⚽️ megosztani ér

A 39 éves Köbli Anett elárulta, ő nem menedzser, egyszerűen csak így szeretne segíteni korábbi csapatának az átigazolási piacon.

A Győri ETO korábbi játékosa 12 éve él Izlandon, több helyi klubban is szerepelt (Fram, Valur), gyermeke születése óta azonban nem kézilabdázik aktívan. A profi sport mellett óvónőként, valamint edzőként is dolgozott, még várandósan is.

Elmondása szerint a klub őt is csábítja vissza a pályára, kacérkodik is a gondolattal, de egyelőre nem döntött a jövőjéről.