Még mindig sokkhatás alatt a kosárválogatott

Gáll Tamás másodedző szerint még mindig sokkhatás alatt van a női kosárlabda-válogatott, amely a keddi nyolcaddöntőben egy ponttal kikapott az olaszoktól a csehországi Európa-bajnokságon.

A tréner csütörtökön az M4 Sport Sportreggeli című műsorában beszélt arról, hogy a csapat egyelőre nehezen emészti meg a királyváradi (Hradec Kralove) vereséget.

"Még mindig sokkhatás alatt vagyunk. Rossz érzés volt, de a csoportból a továbbjutás mindenképpen szép eredmény. Tipikus egylabdás mérkőzés volt, mindkét csapat jól védekezett, de támadásban gyengécskék voltunk, gyenge volt a dobószázalékunk is" - elemezte a szakember a történteket, majd a hajrára is kitért: "A végén a győztes kosárért mehettünk volna, de eladtuk a labdát. A legszebb és legrondább győzelem is az egypontos, de ezt ott megélni nagyon rossz volt" - tette hozzá.

A tréner kifejtette, a játékosok közül volt, aki nemzetközi szinten már megmérettette magát, sok mindent megélt, de ezúttal mégsem jött össze a győztes kosár. Az olaszok egyik legjobbja, Laura Macchi korábban sérülés miatt kidőlt, de a többiek csapatként pótolták őt.

"Ez egy hároméves ciklus volt, ahonnan indultunk és ahova elértünk az szép eredmény. Természetesen jó lett volna továbbjutni, a buszunk már indult volna Prágába, ahol a belgákkal játszottunk volna negyeddöntőt. Apróságokon múlt, a mi kezünkben volt a továbbjutás lehetősége, de így is büszkék vagyunk a csapatra" - mondta a másodedző, aki kiemelte: a második meccsen a házigazdák ellen vívták a sorsdöntő csatát, és csapatként sikerült legyőzniük a szinte telt ház előtt játszó cseheket.

Gáll Tamás emlékeztetett arra, hogy a 2015-ös, hazai rendezésű Eb-n nem sikerült a továbbjutás a csoportból, ám a csehországi torna selejtezőjét már csoportelsőként zárták, és Európa legjobb 16 csapata között szerepeltek. A jövővel kapcsolatban elárulta, fiatalítás várható a válogatottnál, de így is ki kell jutni a következő Eb-re.

A nemzeti csapat a csehországi Eb-n csoportjában előbb kikapott a spanyoloktól, majd legyőzte a cseheket, és ezzel egyben a továbbjutását is biztosította. Zárásként Stefan Svitek együttese vereséget szenvedett az ukránoktól, majd a keddi nyolcaddöntőben egyetlen ponttal kikapott Olaszországtól.