Montenegró ellen is hengereltek a férfi pólósok

A magyar férfi vízilabda-válogatott 9-6-ra legyőzte Montenegrót az Athénban zajló Szamarcidisz Kupa második, szombati játéknapjának délelőtti programjában.

Eredmény, 2. forduló:

Magyarország-Montenegró 9-6 (2-3, 2-1, 4-0, 1-2)

a magyar góldobók: Vámos, Varga, Zalánki 2-2, Salamon, Gór-Nagy, Decker Á.

A vlv.hu tudósítása szerint 4-4-ig fej-fej mellett haladtak a felek, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett. A nagyszünet után a magyar válogatott ellépett riválisától, 8-4-ig nem volt válaszuk Montenegró legjobbjainak. Utána 8-6-ra még felzárkóztak ugyan, de ezzel el is lőtték a puskaporukat: Märcz Tamás szövetségi kapitány alakulata Decker Ádám góljával 9-6-ra módosított, egyértelművé téve a júliusi, budapesti világbajnokságra készülő magyarok magabiztos győzelmét.

Jó kemény meccs lett, szeretném is, ha a jövőben ilyen kemény, határozott játékot mutatnánk, s akár a sportszerűség határáig is elmenjenek a játékosok" - nyilatkozta a honlapnak Märcz Tamás. "Volt egy-két extra egyéni teljesítmény, amikkel elmentünk a harmadik negyedben. Ilyen nem mindig adódik, ez a Montenegró egy jó csapat, ma mi voltunk a jobbak, de a meccs velük a jövőben is mindig nagyon nehéz lesz."

Később:

3. forduló: Görögország-Magyarország 20.00

Vasárnap:

4. forduló: Magyarország-Spanyolország 8.45

Pénteki eredmény:

Magyarország-Kanada 12-7 (2-3, 3-1, 3-2, 4-1)