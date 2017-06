Tornagyőztes és verhetetlen a női 3x3-as kosárlabda-válogatott

Ahogy azt korábban megírtuk, a magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott veretlenül harcolta ki az Európa-bajnoki szereplést az andorrai kvalifikációs tornán. miután az utolsó csoportmérkőzésen könnyedén legyőzte a házigazdát, majd a negyeddöntőben a szlovákok ellen is jobbnak bizonyult. A selejtezőből azonban még hátravolt a végjáték, az elődöntő és a finálé. Előbbiben az olaszokat, utóbbiban pedig Svájc legjobbjait legyőzve lányaink veretlenül nyerték a selejtezőt!

Eredmény

Magyarország-Olaszország 17-12

A magyar válogatott pontszerzői: Süle 5, Bozóki. Medgyessy, Theodoreán 4-4.

Az olaszokkal a vb-n a négy közé jutásért óriási csatát vívott a magyar válogatott, amely a selejtező elődöntőjében Theodoreán Alexandra duplájával szerzett vezetést. Szépítettek az olaszok, több támadást is elsiettek lányaink, a kosárlabda szövetség beszámolója alapján a kapkodás eladott labdákkal járt. Több mint két és félperces magyar kosárcsend után Bozóki Bettina talált be közelről, majd Medgyessy Dóra remek betörése és leosztása után Theodoreánnak nem volt nehéz dolga - 4-1-es magyar vezetésnél időt kértek az olaszok. Agresszív védekezésre váltottak, eladott labdákba hajszolták bele lányainkat, s egy sima kosárral, majd egy duplával egyenlítettek. Jókor jött Bozóki kosár plusz büntetős akciója, majd Medgyessy első kosara közben egy ütközésnél az egyik olasz lány megsérült, társai támogatták le, lányaink sportszerűen megtapsolták a balszerencsés riválist.

Theodoreán szerzett újabb kosarat, majd nem sokkal később ő is leült bal karját fájlalva. Medgyessy és Süle révén tartotta csapatunk 3-4 pontos előnyét, szerencsére Theodoreán hamar, kis kezelés után visszatérhetett. Alacsony szerkezetben Süle duplájával 12-6-ra elhúztunk, ám az olaszok ezúttal sem adták olcsón a bőröket, egy egypontos kosárral és egy duplával hamar megfelezték hátrányukat. Nagyon kellett Süle újabb kétpontos találata. A szívós olaszok másfél perccel a vége előtt egy újabb 3-0-lal 14-12-re feljöttek, s több lehetőségük volt még közelebb kerülni, ám fél perccel a befejezés előtt Medgyessy duplája eldöntötte a találkozót. Válogatottunk roppant egységes csapatmunkával, a pontszerzés terheit egymás között szépen, egyenletesen elosztva végül 17-12-re nyert és bejutott a fináléba.

Eredmény

Magyarország-Svájc 16-14

A magyar válogatott pontszerzői: Medgyessy 9, Bozóki 5, Süle 2, Theodoreán -.

A selejtező fináléjában az a svájci csapat volt az ellenfél, amely az elődöntőben 14-12-re verte tavalyi Eb-döntőbeli ellenfelünket, a román együttest, s amely a magyar csapathoz hasonlóan szintén veretlenül jutott a döntőbe. Bozóki büntetőjével a mieink szereztek vezetést, majd egy távoli egypontossal Medgyessy duplázta meg az előnyt. Ügyes Medgyessy-Bozóki 2-2 után utóbbi kosarával már 3-0-ra vezettek lányaink. Ellenfelünk igazolta: nem véletlenül jutott el hibátlan mérleggel a döntőig, 3-2-re feljött, amikor Süle talált be, majd Medgyessy duplájával é7-2-re vezetett válogatottunk.

Próbáltak tapadni a helvét lányok, 7-4-re feljöttek, amikor Bozóki talált be. Alacsony szerkezetben Medgyessy ment be a palánk alá s szakképezett centerként beforgatva a legalacsonyabb svájci lányt növelte 9-4-re az előnyt. Igazán megnyugtató, 6-8 pontos vezetést nem tudott felépíteni csapatunk, de hát ez a finálé volt, ahol két veretlen csapat csatázott. Nem egészen 3 perccel a vége előtt 10-6-nál Theodoreán lesántikált, Medgyessy pedig duplával 12-6-ra növelte az előnyt. Váltva estek a kosarak, másfél perccel a befejezés előtt 14-8-ra vezetett csapatunk. Ekkor duplát dobtak a svájciak. majd 2 büntetőt értékesítve egy pillanat alatt szorossá tették a döntőt. Az utolsó percre fordulva feljött 1 pontra ellenfelünk, s labdája is volt az egyenlítéshez, esetleg a fordításhoz, de a végjátékban Medgyessy két betörését is kosárral fejezte be, így válogatottunk végig vezetve 16-14-re győzött, így végül veretlenül nyerte a selejtező tornát!