Spanyolveréssel kupagyőztes a férfi vízilabda-válogatott

Az Athénban rendezett Szamarcidisz Kupa harmadik játéknapján a magyar férfi vízilabda-válogatott 9–7-re legyőzte a spanyolokat, így veretlenül, három győzelemmel és egy döntetlennel megnyerte a tornát.

Magyarország-Spanyolország 9:7 (1:1, 3:2, 1:2, 4:2)

G.: Erdélyi, Török, Vámos 2-2, Manhercz, Zalánki, Hárai ill. Minguell 2, Barroso, Tahull, Munarriz, Espanol, Cabanas

A találkozót fél órával előbbre hozták, hogy a magyarok után játszó montenegrói együttes is időben a repülőtéren legyen, így helyi idő szerint negyed kilenckor kezdődött a mérkőzés. A magyar válogatottnak már a döntetlen is tornagyőzelmet ért volna, míg a spanyoloknak győzelemre volt szükségük az első helyhez – számolt be a waterpolo.hu.

A spanyol válogatott ébredt hamarabb, Barroso góljával már az első percben vezetett, az első negyed hajrájában aztán Török Béla révén egyenlített a magyar csapat, amelyből ezúttal Hosnyánszky Norbert és Varga Dénes maradt ki.

A második negyedben aztán belelendült Märcz Tamás együttese, Manhercz Krisztián góljával átvette a vezetést, Török második találata után pedig már 3–1 volt. A spanyolok próbáltak kapaszkodni, 4–4-nél érték utol a magyar válogatottat, sőt Marc Minguell gólját követően már Spanyolországnál volt az előny.

Vámos Márton még a harmadik negyedben egyenlített, míg a negyedik játékrész elején Hárai Balázs révén ismét Magyarország állt jobban (6–5). Minguell második góljára Erdélyi Balázs válaszolt, majd egy kivédekezett emberelőnyt követően Vámos Márton lőtt nagy gólt. Ekkor már két és fél perc sem volt hátra, a 8–6-os előny pedig azt jelentette, hogy közel a tornagyőzelem.

A hátralevő időben újabb spanyol támadást hatástalanított a magyar védelem, Erdélyi utolsó percben szerzett gólja pedig végképp eldöntötte a mérkőzést – a magyar válogatott veretlenül, három győzelemmel és egy döntetlennel megnyerte a Szamarcidisz Kupát!

"Úgy látom, hogy a jelenlegi legjobb csapatával játszott Spanyolország. Eléggé kiismertük egymást az utóbbi időben, hiszen sok kétkapunk volt." Mi talán a mai napon voltunk a leginkább összeszedettek, koncentráltak. Elégedett vagyok, mert ez egy dinamikus, jó spanyol csapat."

"Türelmesek voltunk, nem kapkodtunk. Örülök, hogy jól sikerült a torna lezárása. Lesz még azért min dolgoznunk a jövőben" – mondta Märcz Tamás a lefújást követően a vlv.hu-nak.